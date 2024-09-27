Dışişleri Bakanlığı: ABD’yi, Rum kesimini cesaretlendirmekten vazgeçmeye davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Rum kesimine uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması kararını bir yıl daha uzatmasının doğurabileceği olumsuz sonuçlara işaret ederek, ABD Yönetimi'ni Kıbrıs Rum kesimini cesaretlendirmekten vazgeçmeye davet etti.

Dışişleri Bakanlığı, silah ambargosunun kaldırılması kararının 30 Eylül 2025’e kadar 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin kararın bugün Resmî Gazete’de duyurulduğunu belirtti.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Rum kesimine uygulanan silah ambargosunun kaldırılma kararının yılda bir kez gözden geçiriliyormuş gibi yapılması; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ikili savunma işbirliğine dayalı bir yol haritasının imzalanması ve ABD donanmasına ait savaş gemilerinin düzenli olarak Rum kesimindeki limanlara sözde liman ziyaretleri gerçekleştirmelerinin tesadüfi gelişmeler olmadığı" kaydedildi.

Açıklamada, ABD Yönetiminin silah ambargosunun kaldırılmasını da kapsayan “stratejik ortaklık” kisvesi altında Rum Yönetimi’ne verdiği desteğin Rum tarafınca, KKTC ve Anavatan Türkiye aleyhinde adeta bir silahlanma yarışına çevrildiğine işaret edildi.

Dışişleri Bakanlığı, “ABD’nin, Doğu Akdeniz’deki dengeleri değiştirme potansiyeline sahip bu adımları Rum tarafınca da istismar edilmekte ve adada ‘güvenlik tehdidine maruz mağdur taraf’ yalanını sürdürüp, uluslararası kamuoyunu yanıltmaya devam etmesini sağladığını” vurguladı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Hatırlanacağı üzere, Rum/Yunan yanlısı bazı Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi (TM) üyeleri, 1 Mayıs 2024 tarihinde, Rum tarafına uygulanan silah ambargosunun rahatlatılarak, silah ambargosunun kaldırılma kararının gözden geçirilme süresinin bir yıldan beş yıla uzatılması için ‘End the Cyprus Embargo Act’ isimli bir yasa tasarısı sunmuşlardır. Anılan yasa tasarısının onaylanması halinde, Amerika Birleşik Devletleri’nin silah ve askeri teçhizat satışı dahil, stratejik ortaklık kapsamında Rum tarafına verdiği askeri destek derinleşecek ve kalıcı hale gelecektir”

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ABD Yönetimi’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimine vermekte olduğu desteğin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de doğurabileceği olumsuz sonuçlara hatırlatılarak, ilgili tüm tarafları sağduyuyla hareket etme ve ABD Yönetimi’ni de Kıbrıs Rum kesimini cesaretlendirmekten vazgeçme daveti yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, 1987 yılından bu yana Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) uyguladığı silah satış kısıtlamalarını 2020 yılında kısmen, 2021 yılında ise tamamen kaldırmış; ardından ABD Dışişleri Bakanlığı 18 Ağustos 2023 tarihli açıklamasıyla, silah ambargosunun kaldırılması kararının, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren 2024 yılına kadar bir yıl süreyle uzatıldığı duyurmuştu.