Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Birliği’nin yanlı tutumu güvensizliği artırıyor

ads ads ads ads
19/10/2021

ads
ads
ads
Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Birliği’nin yanlı tutumu güvensizliği artırıyor

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Lüksemburg’da dün yapılan Dışişleri Konseyi toplantısında, acil gündem maddeleri varken kapalı Maraş ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alınmasını eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, AB’nin Maraş’ı gündemine taşımasının Rum tarafını memnun etmeyi amaçlamaktan başka bir anlam taşımadığı kaydedildi. AB’nin yanlı tutumunu “üyelik dayanışması” adı altında takdim etmesinin Kıbrıs Türk halkının AB’ye olan güvensizliğini derinleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:

“Kıbrıs Türk tarafının yapıcı önerileri geçerliliğini korumaktadır. Bu çerçevede kapalı Maraş konusunda, uluslararası hukuk ve özel mülkiyet hakkı gözetilerek alınan karar; bunun yanı sıra Doğu Akdeniz’de iş birliğini tesis edebilecek olan ve hala masada olan 13 Temmuz 2019 tarihli önerimiz maalesef AB tarafından görmezden gelinmektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarının olumlu bir sonuç doğurmadığı ortadadır. Bu gerçekten hareketle, Kıbrıs Türk tarafı, egemen eşitliğe dayalı iş birliği önerisini yapmıştır. Olguları yansıtan bu önerinin tek gerçekçi çözüm yolu olduğunun tekrar anımsatılmasında fayda görülmektedir.”

 

19/10/2021 18:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Birliği’nin yanlı tutumu güvensizliği artırıyor, haberkibris,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.