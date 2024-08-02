Dışişleri Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi eğitim alanında protokol imzaladı

Dışişleri Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Bakanlık personeline yönelik eğitim öğretim programları düzenlenmesi için protokol imzaladı.

Protokole, KKTC Ankara Büyükelçiliği’nde KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar imza koydu.

KKTC Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, Dışişleri Bakanlığı olarak Ankara Üniversitesi gibi Türkiye’nin güzide kuruluşlarından birisiyle iş birliği protokolü imzalamış olmalarının kendileri açısından memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise üniversitenin verdiği eğitimden faydalananların daha güçlü bir bilgi birikimiyle donanmış bir şekilde hizmet ederek, KKTC’nin daha güçlü bir ülke olması için gayret edeceklerini söyledi.

Protokole göre, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından Bakanlık çalışanlarına yönelik insan hakları, uluslararası hukuk, enerji, uluslararası kurumlar konularında kısa süreli eğitimler planlanacak; Bakanlık personeli iki yüksek lisans ve bir doktora programından faydalanabilecek.

Eğitim programları, Bakanlığın belirleyeceği öncelikli alanlarda ve iki kurum arasında istişare edilerek belirlenecek.