Dışişleri Bakanlığı, KKTC vatandaşları için bir duyuru yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, KKTC vatandaşları için acil telefon numaraları da içeren bir duyuru yayımladı.

ads ads
24/02/2022

ads
ads
ads
Dışişleri Bakanlığı, KKTC vatandaşları için bir duyuru yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki gerginliğin artması nedeniyle, Ukrayna’da kalıcı ve/veya geçici olarak ikamet eden KKTC vatandaşları için acil telefon numaraları da içeren bir duyuru yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yayımlanan duyuruda, vatandaşların şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları tavsiye edilerek şöyle denildi:

“Ukrayna hava sahasının halen kapalı olmasından dolayı, ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanmaya çalışılacaktır.

Acil durumlarda 05338514006 numaralı telefona veya KKTC Budapeşte Temsilciliğimize ( +3613010183) ulaşılması mümkündür.

Tüm halkımıza önemle duyurulur.”

24/02/2022 15:12
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Dışişleri Bakanlığı, KKTC, ukrayna, vatandaşları,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.