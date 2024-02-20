Dışişleri Bakanlığı: Olayın takipçisi olacağız

Dışişleri Bakanlığı, 18 Şubat 2024 tarihinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Trodos bölgesinde bir grup Kıbrıs Türk gencinin fiziksel saldırıya uğramasını şiddetle kınadı. Bakanlık, gençlerin Platania adındaki piknik alanına girerken, Yunan bayraklarına sarılı sopalar ve taşlarla saldırıya uğradıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) 18 Şubat 2024 tarihinde Trodos bölgesini ziyaretleri esnasında bir grup gencimize fiziksel olarak saldırıda bulunulmasını şiddetle kınıyoruz.

Trodos bölgesini ziyaret eden gençlerimiz, ülkemize dönerken, Platania adlı piknik alanına girdikleri esnada, bir grup Kıbrıs Rumu tarafından Yunan bayraklarına sarılı sopa ve taşlarla saldırıya uğramıştır.

Yaşanan bu kabul edilemez olay, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde artan ve önü kesilmeyen ırkçılık, Türk düşmanlığı ve nefret söylemlerinin geldiği boyutu gözler önüne sermektedir.

Geçmişte de benzerleri yaşanan bu saldırıların devam etmesinin tek nedeni ise, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu gibi suçların faillerini cezalandırmakta yetersiz ve etkisiz kalmasıdır.

Yıllardan bu yana Güney Kıbrıs Rum yönetiminde siyasi liderlik, kilise ve okullar tarafından canlı tutulan, beslenen ve gencecik beyinleri zehirleme pahasına ekilen düşmanlık tohumları, bugün neticesini bu gibi fiziksel şiddetin artması şeklinde göstermektedir.

Kıbrıs Rum Eğitim Bakanlığının 2023-2024 yılı için başlattığı “Türk işgali hakkında afiş yarışması”, veya orta dereceli okullar seviyesindeki tüm öğrencilere “Türk ordusu tarafından kolu kesildiği” iddia edilen bebeği konu alan şiirin “yol göstermesi” maksadıyla okutulacağı sözde edebiyat yarışmaları, Kıbrıs Rum halkı arasındaki Türk düşmanlığı ve nefret duygularının canlı kalması amacıyla kasıtlı olarak yapılan girişimlerdir.

Güney Kıbrıs Rum yönetiminde okutulan kitaplarda Türk halkına karşı yer alan ırkçı ve nefret dolu söylemler ise her gün genç beyinleri zehirlemekte, adada barış ve huzur dolu bir geleceğin inşasından ziyade, hegemonyacı bir zihniyetin yetişmesine neden olmaktadır.

Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Üniversitesi Saha Araştırmaları Merkezi’nin Ocak ayında yapılan bir araştırmaya göre, 31 Avrupa ülkesi arasında GKRY’nin, en fazla yabancı düşmanlığına sahip ilk 10 ülke arasında yer aldığı yönündeki tespiti şaşırtıcı değildir.

GKRY yönetimini, bu kabul edilemez olayın faillerini en kısa sürede tespit ederek hukuka havale etmeye davet eder, yaşanan bu saldırının cezasız kalmaması için konunun takipçisi olacağımızın altını çizeriz."