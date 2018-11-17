Dışişleri Bakanlığı: Paylaşmayı reddediyor olmalarına göz yummayacağız

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’deki tek yanlı faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Güney Kıbrıs’ın, Kıbrıs Türkü’nün Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklar üzerindeki haklarını göz ardı eden, tek yanlı, hukuka ve hakkaniyete aykırı faaliyetlerinin devam ettiği ifade edilerek, KKTC olarak daha önce açıklanan çerçevede adım atmanın artık kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Kıbrıs adasında yönetimi ve zenginliği Kıbrıslı Türklerle paylaşmaya hazır olmayan bu zihniyete karşı seyirci kalınmayacağı kaydedilen açıklamada, hakları fiiliyatta hayata geçirecek adımlar atılarak, gerekli çalışmaların başlatılacağından kimsenin şüphesi olmaması istendi.

Açıklamada, “Müzakereler kaldığı yerden aynen devam etmelidir diyen Kıbrıs Rum liderliğinin federal bir ortaklıkta olmazsa olmaz olan zenginliği paylaşabilme konusunda ciddi bir zaafiyeti olduğu bu davranışıyla da açıkça ortaya çıkmıştır, bu kaynakları birlikte yönetme ve birlikte işletme konusunda yapmış olduğumuz tüm çağrıların yanıtsız kalması bir fırsatın daha kaçırılması sonucunu doğuracaktır ve bu durum Kıbrıs Türk tarafının da kendi lisans verdiği sahalarda kazı çalışması başlatmasını artık kaçınılmaz kılmıştır” denildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve ABD arasında geçen hafta bir niyet belgesi imzalandığı da belirtilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Sözkonusu belgenin, Amerika Birleşik Devvletleri ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında deniz ve sınır güvenliği, terörizmle mücadele ve bölge istikrarı konularında ikili ilişkilerinin güçlendirilmesini kapsadığı anlaşılmakta olup, öncelikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti” sıfatıyla imzaladığı bu belgenin Kıbrıslı Türkleri hiçbir şekilde bağlamadığını ve tarafımızca yok hükmünde olduğunu ifade etmek isteriz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rum Yönetimi’nin, İsrail ve Mısır ile yaptığı üçlü işbirliği anlaşmalarına, imza edilen bu belge marifetiyle ABD hükümetini de bu ittifaka katmaya çalıştığının aşikar olduğu da vurgulandı.

Açıklamada, “Bu tutum, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin esas muhatabı olan Kıbrıs Türk tarafının Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki eşit hak ve çıkarlarını ısrarla hiçe saymasına başka bir örnek teşkil etmekte olup esas niyetinin de bu olduğu bir kez daha ortaya koymaktadır” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Rum tarafı, Kıbrıs Türk tarafının doğal gaz konusunda yıllardır yinelediği işbirliği teklifini geri çevirmekte, bunun yerine Doğu Akdeniz’de Mısır, İsrail ile yaptığı antlaşmalarla devam ettirdiği tek taraflı faaliyetlerini, şimdi de ABD’yi de sürece müdahil etme çabasıyla sürdürmektedir. Bu durum maalesef adadaki ve bölgedeki istikrarı ve güvenliği tehdit etmektedir. Dışişleri Bakanlığı olarak, bu konuya müdahil olan ülkeleri ve şirketleri, sağduyulu davranmaya ve adanın gerçeklerini dikkate alarak hareket etmeye davet eder, Kıbrıs Türk halkının haklarının ihlali anlamına gelen bu gelişmelere seyirci kalmayacağımızı ve insanlarımızın geleceğini etkileyen bu hamleye karşı gerekli girişimlerin başlatıldığını belirtmekte fayda görmekteyiz” ifadelerine de yer verildi.