Dışişleri Bakanlığı: Rapor hem içerik, hem de teknik açıdan kaygı verici

Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (BMBG) adadaki faaliyetlerine ilişkin ve görev süresini altı ay uzatmayı hedefleyen dönemsel raporunu inceledi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada hem içerik, hem de teknik açıdan raporun kaygı verici buluduğu bildirdi..

Bakanlıık açıklamasında Genel anlamda rapor, Kıbrıs Rum tarafının adadaki statükonun değiştirilmemesi ile BM Barış Gücü’nün kendi konumunu kaybetmeme isteğinin üstü kapalı bir uzlaşısı olarak değerlendirilmektedir. Tercih edilen bu yaklaşım zaten halihazırda Kıbrıs’taki statükonun sembolü haline gelmiş olan BM Barış Gücünün bu özelliğini iyice pekiştirmektedir. İfadelerine yer verildi

Açıklamada Öncelikle, raporun birçok noktasıyla ilgili ciddi itirazlarımız olduğunu ve bu itirazları hem Bakanlığımız hem de New York’taki Temsilciliğimiz vasıtasıyla, BM Genel Sekreteri başta olmak üzere ilgili BM yetkilileriyle en detaylı şekilde paylaşacağımızı belirtmekte fayda görüyoruz. Denildi.

Raporun genelinde BM Barış Gücü’nün Kıbrıs Rum tarafının yarattığı suni gündemlere çanak tutmak suretiyle, sırf adadaki varlığını sürdürebilmek için sanki adadaki barış ve istikrarı sağlayan taraf kendisiymiş gibi doğru olmayan bir izlenim yaratılmaya çalışıldığı belirtilen bakanlık açıklamasında ,Adadaki faaliyetler bağlamında dengesiz bir yaklaşım sergilenen raporda, Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetle ve yapıcı bir anlayışıyla, özenle uğraş verdiği konularda attığı adımları takdir edilirken, her defasında Kıbrıs Rum tarafının sorun yaratan ve hatta kaygı verici olan tavırlarını da tolere etmeye çalışması anlaşılır değildir. Böylelikle rapor, birbirleriyle yakından uzaktan eşdeğerde olmayan adımlara eşit önem atfederek, Kıbrıs Rum tarafının zaten asgari olarak atıyor olması gereken adımları açılım olarak yansıtma gayretiyle hazırlanmış görünmektedir. İfadeleri kullanıldı

Bakanlık açıklamasında raporda statüko veya sınırların ihlalini teşkil eden bazı Kıbrıs Rum adımlarını gün yüzüne çıkarmak yerine rapor, ihtilaf bulunan konularda Kıbrıs Türk tarafına sorumluluk yükleme çabası içine girildiği Bu yaklaşımın kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Açıklamada raporda benimsenen yaklaşım, Rum hükümet sözcüsü Prodromou’nun son açıklamasında vurguladığı, Barış Gücü mevcudiyetinin, misyonuna devam etmesinin Kıbrıs Rum tarafının gerçeği yansıtmayan söylemlerini aynen devam ettirebilmeleri için büyük önem taşıdığını olgusuyla değerlendirildiğinde, bahsekonu raporun Kıbrıs Rum etkisi altında kalınarak hazırlandığı izlenimini yaratmaktadır. Tercih edilen bu yaklaşım zaten Kıbrıs’taki statükonun sembolü haline gelen BM Barış Gücünün bu özelliğini iyice pekiştirmektedir. denildi

Açıklamanın sonunda Rapor, son yıllarda olduğu gibi bir kez daha Kıbrıs Türk tarafı üzerinde uygulanan çağdışı, kültür, eğitim ve spor alanları dahil olmak üzere hayatımızın her alanını yayılmış olan izolasyonu, Kıbrıs Türk tarafının salt bir “endişesi”ne indirgemeye çalışmaktadır. Bu yaklaşım, Kıbrıs Rum tarafının sürdürmek için büyük uğraş verdiği ve Kıbrıslı Türklerin dünyadan kopuk olması için tüm imkanlarını seferber ettiği haksız izolasyonun kaldırılması hususunun, BMBG tarafından Kıbrıs Rum tarafının rızasına terk edilmesi anlamına gelmektedir. Özetle BM bu raporunda da sürer durumun, yani statükonun devamına yönelik tavır aldığını BM Güvenlik Konseyi’ne yazılı olarak sunmuştur” ifadeleri yer aldı.