Dışişleri Bakanlığı: Sivillere yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz

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08/10/2023

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Dışişleri Bakanlığı: Sivillere yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizin tırmanmasından ciddi endişe duyduğunu kaydetti ve sivillere yönelik her türlü şiddeti kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Yaşananlar, İsrail-Filistin sorununa adil bir şekilde çözüm bulunmasının acil bir ihtiyaç olduğunu yeniden göstermiştir. İsrail-Filistin anlaşmazlığının, tarafların eşitliği zemininde yürütülen müzakereler yoluyla elde edecekleri iki devlet temelinde bir anlaşmayla sonuçlanması önem arz etmektedir. Şiddet ve şiddet kullanımı her türlü barışçıl çabaya zarar vermektedir. Daha fazla can kaybını önlemek amacıyla, tarafların sorumlulukla hareket etmeleri ve çatışmaların en kısa sürede sona ermesi ile bölgede huzurun sağlanmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

08/10/2023 13:50
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TAGS: Dışişleri Bakanlığı: Sivillere yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz
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