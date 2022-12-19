 Dışişleri Bakanlığı: Yerel yönetimlerimizde yer almaları kabul edilmez

Dışişleri Bakanlığı, Kormacit köyünde muhtar adaylığını açıklayan ve "adaylığı uygun görülmeyen" Maria Skoullou hakkında açıklama yaptı.

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19/12/2022

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 Dışişleri Bakanlığı: Yerel yönetimlerimizde yer almaları kabul edilmez

 Dışişleri Bakanlığı, her devletin kendi yönetsel yetki ve egemenlik hakları temelinde karar alma yetkisi bulunduğunu vurguladı.

Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

“Her devletin kendi yönetsel yetki ve egemenlik hakları temelinde karar alma yetkisi vardır. Ülkemizin mevcut koşullarında, vatandaşlığın tüm haklarını kullanma hakkı olmayan kişilerin, yalnız veya yakın çevresindekilerle birlikte egemenliğimize veya yürütülmekte olan devlet politikamıza ters hareket etmelerinin saptanması halinde bu kişilerin yerel yönetimlerimizde yer almaları kabul edilmemektedir.”

 

 

 

19/12/2022 13:34
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TAGS:  Dışişleri Bakanlığı, Maria Skoullou
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