Dışişleri Bakanlığı’ndan camiye yapılan saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) bulunan Larnaka Büyük Camii’ne yapılan kundaklama üzüntü vericidir. İbadethanelere yapılan saldırılara karşı caydırıcı adımlar atılması gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, “GKRY, ibadethanelerimize ve dini değerlerimize yapılan bu tür çirkin saldırılara bugüne dek sessiz kalmayı tercih etmiştir. GKRY’nin sessizliği, nefret ve tahammülsüzlüğün Rum tarafında artmasına neden olmaktadır. GKRY’nin, dini ve milli değerlerimize hassasiyet göstermesini bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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05/12/2021 19:42