Dışişleri Bakanlığı’ndan Fransa’ya Tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Fransa’ya ait savaş uçaklarının ülkemizin hava sahasını ihlal etmesine ilişkin sert bir açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Fransa arasında 2017 yılında imzalanan Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması kapsamında Baf’ta konuşlandırılan Fransız savaş uçaklarının, 20 Aralık 2024 tarihinde Lefke bölgesinde alçak uçuş gerçekleştirdiği ve bu ihlalin insan hayatını tehlikeye attığı vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı, bu durumun halk arasında büyük endişeye yol açtığını belirterek, Fransa’nın bu tutumunu şiddetle kınadı.

Açıklamada, Güney Kıbrıs Rum tarafının, “güvenlik tehdidi” iddiasıyla uzun süredir ikili askeri anlaşmalar yaptığı ve bu girişimlerin bölgedeki gerginliği artırdığı ifade edildi.

“Huzur ve Güvenliğimizi Tehdit Ettirmeyeceğiz”

KKTC Dışişleri Bakanlığı, stratejik ortaklık adı altında Rum Yönetimi’ne verilen desteğin ve askeri iş birliğinin Kıbrıs Türk halkının huzur ve güvenliğini tehdit etmesine asla müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Bakanlık, başta Fransa olmak üzere, Rum tarafını askeri alanda cesaretlendiren tüm tarafları sağduyu ile hareket etmeye davet ederek, bölge güvenliğini tehlikeye atan adımlardan derhal vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.