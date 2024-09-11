Dışişleri Bakanlığı dün Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile imzalandığı duyurulan “İkili Savunma İş Birliğine Dayalı Yol Haritası”na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın ABD’nin son dönemde Rum tarafına artarak verdiği desteğin son örneği olduğu ve iki taraf arasında temel güvenlik kaygıları ile ilgili yapılabilecek iş birliği unsurlarını kapsadığı kaydedilerek, anlaşmada “iki tarafın askeri güçleri arasında birlikte çalışabilirliğin ilerletilmesi” hususunun dikkat çektiği belirtildi.

ABD Donanmasına ait savaş gemilerinin GKRY’ye yaptığı “liman ziyaretleri”, iki taraf arasındaki “stratejik ortaklığın” ileriye götürülmesi yönünde atılan adımlar ve ABD’nin GKRY’ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararının her yıl yenilenmesinin, özellikle son dönemde ABD’nin Rum tarafına verdiği yanlı desteğin somut göstergeleri olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu tehlikeli desteğin özellikle Kıbrıs’ın da bulunduğu Doğu Akdeniz bölgesinde, tüm dengeleri bozma pahasına doğurabileceği tehlikeler tarafımızca birçok kez ortaya konmuştur. ABD, tüm riskleri göze alarak Rum tarafına verdiği yanlı desteği sürdürmeyi yeğlemektedir. Kıbrıs meselesinde artık açık bir taraf olarak gördüğümüz ABD’yi sağduyu ile hareket etmeye; bölgedeki hassas dengeleri değiştirme çabalarına son vermeye ve Kıbrıs konusundaki tarafgir tutumunu sona erdirmeye davet ediyoruz. Tüm bu gelişmeler karşısında Kıbrıs Türk halkı aleyhinde oluşabilecek bir tehdit unsuruna karşı her daim hazırlıklı olduğumuzu ve Anavatan Türkiye ile birlikte gerekli görülebilecek adımları atma hakkımızı saklı tuttuğumuzu da ifade etmek isteriz.”