Dışişleri Bakanlığı’ndan Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanlığı’nın İnsan Hakları Günü Mesajına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanlığı’nın İnsan Hakları Günü’nde yayımladığı ve Türkiye’yi mesnetsiz iddialarla suçladığı açıklamasını kınadığını açıkladı. Bakanlık, Kıbrıs adasında insan haklarını ihlal eden bir taraf varsa onun da Rum liderliği olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Rum liderliğinin bir yandan her an ve alanda Kıbrıs Türk halkının insan haklarını ihlal ederken, diğer yandan da yaptığı küstah açıklamalarla uluslararası kamuoyunu yanıltma çabalarına devam ettiği” belirtildi.

1950’li yılların ortasından itibaren Kıbrıs adasını Yunanistan’a bağlama emelleriyle EOKA terör örgütü aracılığıyla adayı kan gölüne çeviren Kıbrıs Rum liderliğinin bu amacına ulaşmak için her türlü şiddete başvurduğu kaydedilen açıklamada, GKRY 1960 ortaklık Cumhuriyeti’nden Kıbrıs Türklerini attığını ve 1963 Aralık ayında başlattığı terör eylemleriyle tam 11 yıl en temel insan hakkı olan yaşam hakkına saldırarak Kıbrıs Türk halkını adadan yok etmeye çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, halkın destansı direnişi ve nihayetinde Mutlu Barış Harekatı’nın ardından özgürlüğüne kavuşan Kıbrıs Türklerinin, 1983’te devletine kavuştuğu ve bu baskılara asla boyun eğmeyeceğini bir kez daha kanıtladığı belirtildi.

“HER ALANDA ENGELLEMEYİ VARLIK SEBEBİ HALİNE GETİRDİ”

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Rum liderliği silahla yapamadığını gasp ettikleri devlet ve statüyle gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Kıbrıs Türk halkını her alanda engellemeyi varlık sebebi haline getiren ilgili Rum bakanlığı, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da gençlerimizin, çocuklarımızın engellenmesi için var gücüyle çalışmayı ilke edinmiştir. İnsan hakları ihlali görünmek isteniyorsa bu faaliyetlere açık şekilde bakılmalıdır. Ülkemizi çeşitli alanlarda temsil etmek için kendini geliştiren, bu etkinliklere yoğun şekilde hazırlanan gencecik, küçücük kalplerin kırılmasını başarı sayan bu zihniyet, 50 yılı aşkın bir süredir müzakere süreçleriyle Kıbrıs Türk halkını masaya hapsederek adanın tek sahibi edasıyla haklarımızı gasp etme faaliyetlerini arttırarak sürdürmektedir.

“KIBRIS TÜRK HALKI ASLA BOYUN EĞMEYECEK”

Bilinmelidir ki, Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Rum liderliğinin çaba ve baskılarına asla boyun eğmeyecektir. Kıbrıs Türk halkını yaşamın her alanında evrensel insan haklarını çekinmeden çiğneyerek, izole etmeye çalışan bu anlayış asla emellerine ulaşamayacaktır. Kıbrıs adasında insan haklarını ihlal eden bir taraf varsa o da Rum liderliğidir. Bu gerçeği her an yaşayan sadece biz değil, yakın ve geçmiş tarih de çok iyi tarif etmektedir.

Bu gerçekler ışığında, Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanlığı’nın İnsan Hakları Günü’nde yayınlamış olduğu ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ni mesnetsiz iddialarla suçlayan küstah ve cüretkar açıklamasını bir kez daha esefle kınarız.”

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11/12/2020 14:20