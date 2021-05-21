Dışişleri Bakanlığı’ndan Pakistan’daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı operasyonlarını protesto edenlere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonucunda birçok ölü ve yaralının bulunduğun öğrenildiği belirtilerek, “Faillerinin adalet önünde hesap vermeleri temennisiyle, bu insanlık dışı terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa ve dost Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.

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21/05/2021 19:50