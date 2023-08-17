Dışişleri Bakanlığı’ndan Pile-Yiğitler yolu hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Pile – Yiğitler yolu projesinin tamamen insani nedenlerle Pile köyünde yaşayan vatandaşların KKTC topraklarına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hazırlandığını vurguladı.

Bakanlık, Pile-Yiğitler yolu ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

“Mevcut Pile – Yiğitler yolunun genişletilmesi/iyileştirilmesi projesi, Pile halkının, Pile bölgesindeki arazilerine kolayca ulaşımı, bölge halkının ekonomik açıdan kalkındırılması ve Pile köyüne İngiliz Egemen Üs Bölgeleri’ne (İEÜB) muhtaç kalmaksızın geçiş yapmasını sağlamak maksadıyla hazırlanmıştır” denilen açıklamada, “Bilindiği üzere, Pile’de yaşayan Rumlar hiçbir sınır / gümrük kontrolünden geçmeden serbestçe GKRY’ne gidip gelebilmekte ve İEÜB yetkilileri tarafından herhangi bir kısıtlayıcı uygulamaya tabi tutulmamaktadırlar” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 25 yılı aşkın geçmişi bulunan Pile-Yiğitler yolu projesi ile ilgili olarak Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutumu ve bu yönde yaptığı tüm çağrılara rağmen Pile’de yaşayan vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırıcı adımlar atılmadığı ve iyi niyetin karşılık görmediği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı, bu nedenle Ada’nın eşit ortağı olan Kıbrıs Türk tarafının Pile – Yiğitler Yolu’nun tamamlanması için gerekli çalışmaları başlatma kararı aldığını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı açıklaması şöyle devam etti:

“GKRY, 1996 yılında Larnaka-Dikelya-Aya Napa yolu yapımı sırasında, Kıbrıs Türk tarafının onay vermemesine rağmen, yolun Pile bölgesine inhisar eden bölümünü, Türk tapulu arazilerden geçirmiş ve müteakiben bahse konu Türk arazilerini sistemli bir şekilde istimlak etmiştir. Anılan yolun bir bölümü de ara bölgeden geçmektedir. Buna ilaveten, 2004 yılında Kıbrıs Rum tarafınca yapılan Pile – Voroklini yolu da ara bölgeden geçmektedir. 2012 yılında Pile’de yapılan üniversite kampüsünün her yıl genişletilmesi ile 2020 yılında ara bölgede, Derinya sınır kapısının güneyinde inşa edilen ve faaliyetlerine halen devam eden açık hava sineması, Rum tarafının ara bölge ihlallerinin sadece yol inşaatları ile sınırlı kalmadığının açık birer kanıtını teşkil etmektedir.

Kıbrıs Rum tarafının, yol yapımları da dahil olmak üzere ara bölgede yaptığı çeşitli ihlallere sessiz kalan BMBG ile, insani boyutu tarafımızca defaten gündeme getirilen Pile – Yiğitler yolu konusunda, bugüne kadar yürüttüğümüz istişareler sonuçsuz kalmıştır. Ada’da Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetiyle mevcudiyetini ve faaliyetlerini sürdüren BMBG’den bu hususta yapıcı ve iş birliğine açık bir tutum benimsemesini bekliyoruz.

Pile-Yiğitler yolunun toplam uzunluğu, 11,6 km’dir. İlk 7,5 km’lik kısmı Yiğitler sınırları içerisinde, kalan 4,1 km’lik kısmı ise Pile sınırları içerisinde yer almaktadır. Proje kapsamında yol 2 şeritten oluşacaktır. Bu insani projenin hayata geçirilmesinin, Kıbrıs’ta iki tarafın özden gelen haklarına saygılı, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde işbirliğine açık yeni bir sürecin başlamasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.”