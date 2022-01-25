Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye Hentbol Milli Takımı Sporcusunun durumuna ilişkin açıklama

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25/01/2022

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Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye Hentbol Milli Takımı Sporcusunun durumuna ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Hentbol Şampiyonası kapsamında Güney Kıbrıs’ta bulunan Türkiye Hentbol Milli Takımı’nda Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Türk milli sporcusunun bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin gönderdiği ambulans uçak ile Türkiye’ye naklinin sağlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri çerçevesinde 20-23 Ocak tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ta bulunan Türkiye Hentbol Milli Takımı’nda Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Türk Milli sporcusunun, Milli Takım yetkilileri ile sporcunun talebine rağmen Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye veya Türkiye’ye nakledilmesine Kıbrıs Rum tarafının karşı çıktığı hatırlatıldı.

Açıklamada, yapılan yoğun diplomatik girişimler neticesinde, Türkiye Hentbol Milli Takımı sporcusunun bugün öğle saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin gönderdiği ambulans uçak ile Türkiye’ye naklinin sağlandığı bildirildi.

 

 

25/01/2022 19:04
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TAGS: Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye Hentbol Milli Takımı Sporcusunun durumuna ilişkin açıklama
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