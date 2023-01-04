Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

Dışişleri Bakanlığı’nın 362 milyon 417 bin 980 TL’lik bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun konuşmasının ardından yeniden söz alan CTP milletvekili Erkut Şahali, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun konuşmasını eleştirdi.

Şahali, Ertuğruloğlu’na “Bizi anlamanız mümkün değil," diyerek, dünyanın da Ertuğruloğlu'nu anlamadığını iddia etti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Şahali arasında, “ulusal dava” tartışması da yaşandı.

Şahali, “Biz bu adanın tamamında söz sahibi olduğumuzu söyledik. Siz yüzde 37’si bize yeter diyorsunuz. AB’nin Kıbrıslı Türklere muamelesini reddettiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türklere muamelesini de uygun bulmuyoruz. Olması gereken ilan edilmiş şekliyle olması gerekendir. Bunu anlamayacak hiçbir şey yoktur. Siz kalkıp bu çarpık ilişkiyi normalleştiren bir açıklama yapıyorsunuz” dedi.

Şahali’nin konuşmasının ardından Dışişleri Bakanlığı bütçesi oylandı.

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04/01/2023 16:42