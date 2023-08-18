Dışişlerinden ABD’ye 'Bölgedeki hassas dengeleri gözet' çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasını değerlendirdiği açıklamasında, ABD’yi, kışkırtıcı adımları desteklemekten kaçınmaya ve adayla bölgedeki hassas dengeleri gözetmeye davet etti.

Bakanlıktan bu akşam yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin 1987’den beri GKRY’ye uyguladığı silah satış kısıtlamaları 2020 yılında kısmen, 2021 yılında ise tamamen kaldırdığı hatırlatılarak, bugünkü ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasıyla silah ambargosunun kaldırılması kararının, 1 Ekim 2023’ten itibaren 2024 yılına kadar bir yıl süre ile uzatıldığının duyurulduğu bildirildi.

“Kabul etmek mümkün değil”

“ABD Yönetimi’nin, tüm çabalarımıza rağmen adadaki hassas dengeleri bozma pahasına, Kıbrıs Rum tarafının silahlanmasını destekleyen tutumunun hız kazanarak devam etmesini kabul etmek mümkün değildir. Bu hamle, Rum tarafının bir çok ülkeyle askeri işbirliğini arttırdığı bir dönemde, ABD Yönetimi’nin ada ve bölge istikrarına verdiği önemle ilgili samimiyetini bir kez daha sorgulamamıza neden olmuştur.” Denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bunun yanısıra, 17 Ağustos 2023 tarihinde ABD 6. Filosu’na bağlı USS Ramage isimli, Arleigh Burke tipi güdümlü roket destroyerinin, GKRY’nin Limasol limanına bir ‘olağan liman ziyareti’ gerçekleştirmiş olması da endişe vericidir.

ABD savaş gemilerinin sözde ‘liman ziyaretleri’nin süreklilik kazanması, adada huzur ve istikrarın muhafazası bakımından kaygı verici olduğu gibi, GKRY’nin bölgedeki askeri tahriklerini teşvik eder niteliktedir.

ABD’nin her vesileyle Rum tarafı ile ‘ortaklık ve iş birliği’ kisvesi altında, savunma alanında hız kazanan kışkırtıcı adımlarını desteklemekten kaçınmaya ve ada ile bölgedeki hassas dengeleri gözetmeye bir kez daha davet ediyoruz.

Bu eylemler karşısında, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak amacıyla atılması gereken tüm adımları, her zaman olduğu gibi Anavatan Türkiye ile birlikte atmaya devam edeceğimizi yineleriz.”