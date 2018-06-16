Diskoya terlikle girmek isteyen kişinin burnunu kırdılar

Çatalköy’deki bir eğlence mekanına terlikle girmek istediği gerekçesiyle disko görevlileriyle tartışan İlter Faik Kaya adlı kişinin darp edildiği ve burnunun kırıldığı bildirildi.

Polis basın bültenine göre olay önceki gün 03.00 sıralarında meydana geldi.

Terlikle diskoya girmek isteyen Kaya, Cage Club’ın girişindeki görevlilerle tartıştı.

Y.Ç.(E-25) ve H.I’nın (E-22) tutuklandığı ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi

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