HABER KIBRIS

Diskoya terlikle girmek isteyen kişinin burnunu kırdılar

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16/06/2018

Diskoya terlikle girmek isteyen kişinin burnunu kırdılar
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Çatalköy’deki  bir eğlence mekanına terlikle girmek istediği gerekçesiyle disko görevlileriyle tartışan İlter Faik Kaya adlı kişinin darp edildiği ve burnunun kırıldığı bildirildi.

Polis basın bültenine göre olay önceki gün 03.00 sıralarında meydana geldi.

Terlikle diskoya girmek isteyen Kaya, Cage Club’ın girişindeki görevlilerle tartıştı.

Y.Ç.(E-25) ve H.I’nın (E-22) tutuklandığı ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi

Fotoğraf temsili

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TAGS: disko, terlik, haber kıbrıs
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