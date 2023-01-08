Dişleri 2 ton daha beyaz yapıyor!

Tüketilen yiyecekler veya yanlış diş fırçalama alışkanlıkları gibi birçok neden dişlerin sararmasına neden oluyor. Bu renk değişimleri kişide rahatsızlık uyandırabildiği gibi özgüven eksikliğine bile yol açabiliyor. Bununla birlikte, çoğu beyazlatma ürünü dişlerinizi beyazlatmak için kimyasallar kullanır, bu da birçok insan için endişe kaynağı olabilir. Ancak marketlerde kolayca bulabileceğiniz ürünlerle dişlerinizi evde doğal bir şekilde beyazlatmak mümkün.

Daha beyaz dişlere sahip olmak istiyorsanız ancak kimyasallardan da kaçınmak istiyorsanız, bu yöntemler tam size göre.

DİŞLER NEDEN SARARIR?

Birçok faktör dişlerin donuklaşmasına ve parlak, beyaz ışıltılarını kaybetmesine neden olur. Bazı yiyecekler, dişlerinizin en dış tabakası olan diş minesinin lekelenmesine neden olabilir. Ek olarak, dişlerinizde plak birikmesi onların sarı görünmesine neden olabilir. Bu tür renk değişikliği genellikle düzenli temizlik ve beyazlatma ilaçları ile tedavi edilebilir. Bununla birlikte, bazen dişler sarı görünür çünkü sert diş minesi aşınır ve altındaki dentini açığa çıkarmıştır. Dentin, minenin altında bulunan doğal olarak sarı, kemikli bir dokudur.

KARBONAT İLE FIRÇALAYIN

Karbonat, doğal beyazlatma özelliklerine sahiptir, bu nedenle diş macunlarında da popüler bir bileşendir. Dişlerdeki yüzey lekelerini temizlemeye yardımcı olabilecek hafif bir aşındırıcıdır.

Ek olarak, karbonat ağzınızda bakterilerin büyümesini önleyen alkali bir ortam oluşturur. Bu, dişlerinizi bir gecede beyazlatacak bir çare değildir, ancak zamanla dişlerinizin görünümünde bir fark olduğunu görebilirsiniz. Bilim, sade karbonat ile fırçalamanın dişlerinizi beyazlatacağını henüz kanıtlamamıştır, ancak farklı çalışmalar, karbonat içeren diş macununun diş sağlığını iyileştirebileceğini ve beyazlatma etkisi olabileceğini göstermektedir.

Bir araştırma, karbonat içeren diş macunlarının plak, diş eti iltihabı ve kanamayı azaltmada karbonat içermeyen normal diş macunundan önemli ölçüde daha etkili olduğunu buldu. Ayrıca bir başka analiz, karbonat içeren diş macunlarının lekeleri çıkarmada ve dişleri beyazlatmada diğer diş macunu türlerine göre daha etkili olabileceği sonucuna varmıştır. Bu yöntemi kullanmak için 1 çay kaşığı (6 gram) karbonatı 2 çay kaşığı suyla (5 ml) karıştırın ve macunla dişlerinizi fırçalayın. Bunu haftada birkaç kez yapabilirsiniz.

MEYVE VE SEBZE YİYİN

Meyve ve sebzelerde yüksek bir diyet hem vücudunuz hem de dişleriniz için iyi olabilir. Fırçalamanın yerini tutmuyor olabilir ancak, gevrek, çiğ meyve ve sebzeler çiğnerken plağı ovalamaya yardımcı olabilir. Çilek ve ananas, dişlerinizi beyazlatmaya yardımcı olduğu iddia edilen iki meyvedir.

ÇİLEK

Çilek ve karbonat karışımı ile dişlerinizi beyazlatmak, ünlülerin de sıkça uyguladığı bir yöntemdir. Bu yöntemin savunucuları, çileklerde bulunan malik asidin dişlerinizdeki renk bozulmasını gidereceğini, karbonatın ise lekeleri parlatacağını iddia ediyor. Ancak, bu çare bilim tarafından tamamen desteklenmemiştir. Çilekler dişlerinizin pul pul dökülmesine ve daha beyaz görünmesine yardımcı olsa da, dişlerinizdeki lekelere nüfuz etmeleri pek olası değildir.

2015 Yılında yapılan bir araştırma, çilek ve karbonat karışımının ticari beyazlatıcı ürünlere kıyasla dişlerde çok az renk değişikliği ürettiğini buldu. Bu yöntemi denemeye karar verirseniz, kullanımını haftada birkaç kez sınırlayın. Çilek ve karbonat macununun diş minesi üzerinde minimum etkiye sahip olduğunu gösteren çalışmalara rağmen, aşırı kullanım hasara neden olabilir. Bu yöntemi uygulamak için taze bir çileği ezin, karbonat ile birleştirin ve bu karışımla dişlerinize fırçalayın.

ANANAS

Bazıları ananasın dişleri beyazlatabileceğini iddia ediyor. Bir çalışma, ananaslarda bulunan bir enzim olan bromelain ile yapılan bir jelin, bir kontrol grubuna kıyasla diş lekelerinin çıkarılmasına yardımcı olabileceğini buldu. Ancak ananas yemenin aynı etkiyi yarattığına dair hiçbir kanıt yoktur.

LEKELERİ OLUŞMADAN ÖNCE ENGELLEYİN

Dişleriniz yaşlandıkça doğal olarak sararırken, bazı şeyler dişlerinizdeki lekeleri önlemeye yardımcı olabilir.

BOYAYAN YİYECEK VE İÇECEKLERİ SINIRLANDIRIN

Kahve, gazlı içecekler ve koyu meyvelerin dişleri boyadığı bilinmektedir. Bu, onlardan tamamen kaçınmanız gerektiği anlamına gelmez, ancak bu maddelerin dişlerinizle temas süresini sınırlamanız gerekir.

Mümkünse, dişlerinizle doğrudan teması önlemek için dişleri lekelediği bilinen içecekleri pipetle için. Ayrıca, dişlerinizin rengi üzerindeki etkilerini sınırlamak için bu yiyecek veya içeceklerden birini tükettikten yaklaşık 60 dakika sonra dişlerinizi fırçalayın.

ŞEKER ALIMINI SINIRLANDIRIN

Daha beyaz dişler istiyorsanız, şeker alımınızı azaltın. Şeker oranı yüksek bir diyet, plak ve diş eti iltihabına neden olan birincil bakteri türü olan Streptococcus mutans adlı bakterilerin büyümesini destekler. Şekerli bir yiyecek tükettiğinizde, kısa bir süre sonra dişlerinizi fırçaladığınızdan emin olun.

BOL KALSİYUM ALMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Bazı diş renk değişimlerine, diş minesinin aşınması ve altındaki sarı olan dentin açığa çıkması neden olur. Bu nedenle diş minesini güçlendirmek için yaptığınız her şey dişlerinizin inci beyazı kalmasına yardımcı olacaktır. Süt, peynir ve brokoli gibi kalsiyum açısından zengin besinler dişlerinizi mine erozyonundan korumaya yardımcı olabilir.

DİŞLERİ FIRÇALAMANIN VE DİŞ İPİNİN ÖNEMİNİ KÜÇÜMSEMEYİN

Bazı diş renk değişikliği doğal olarak yaşla birlikte gelirken, büyük ölçüde plak birikiminin bir sonucudur. Düzenli olarak fırçalamak ve diş ipi kullanmak, ağzınızdaki bakterileri azaltarak ve plak birikimini önleyerek dişlerinizin beyaz kalmasına yardımcı olabilir. Diş macunu dişlerinizdeki lekeleri nazikçe temizler ve diş ipi kullanmak plağa yol açan bakterileri yok eder.

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08/01/2023 20:36