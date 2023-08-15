Disney Plus yayınlamama kararı almıştı! Atatürk dizisi için yeni formül

Türkiye’de geçen yıl yayın hayatına başlayan Disney Plus, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı, başrolünde Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğinden kesitlerin anlatıldığı Atatürk dizisini platformda yayınlamama kararı aldı.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin baskısının ardından Disney Plus’ın kararı, büyük tepki çekti. 2 Ağustos’ta Walt Disney’in Türkiye ofisi, Atatürk dizisinin bir televizyon kanalında ve sinemalarda film şeklinde yayınlanacağını duyurdu.

Dizi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinliklerinin parçası olarak 29 Ekim 2023 tarihinde, çekimi yapılan 6 bölümün ilk 3 bölümünden seçilecek sahnelerin yer aldığı film, televizyonda yayınlanacak.

Ayrıca dizinin 6 bölümlük serisi, 3’er bölümden oluşacak 2 film halinde Türkiye’deki sinemalarda gösterime girecek. İlk 3 bölüm, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası içerisinde 3 Kasım Cuma günü sinemalarda seyirciyle buluşacak.

Dizinin 4-5-6’ncı bölümlerinden oluşan ikinci kısmı ise 6 Ocak Cumartesi günü sinemalarda gösterime girecek. Filmin yapım ve yönetmen ekibi, ileriki günlerde konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

DİZİDE ROL ALAN İSİMLER

Mehmet Ada Öztekin’in yönetmeni olduğu Atatürk dizisinde; Mustafa Kemal Atatürk’ü Aras Bulut İynemli canlandırıyor. Dizideki diğer karakterler ise şöyle:

Songül Öden-Zübeyde Hanım

Mehmet Günsur-Ali Rıza Efendi

Sarp Akkaya-Enver Paşa

Berk Cankat-Ali Fuat Cebesoy

Esra Bilgiç-Madam Corinne

Sahra Şaş-Makbule Atadan

Bertan Asllani-Ali Fethi Okyar

Beran Kotan-Ömer Naci

Emre Mete Sönmez-Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğu.