Disney'den ''Avatar'' ve ''İnanılmaz Aile'' hayranlarına müjdeli haber

Dev medya şirketi, cuma günü “Avatar 3”, “Moana 2” ve uzun zamandır beklenen ve resmi olarak doğrulanan “İnanılmaz Aile 3” ile ilgili güncellemeleri açıkladı.

Üçüncü “Avatar” filminin ismi, yönetmen James Cameron, oyuncular Zoe Saldana ve Sam Worthington’ın katılımıyla “Avatar: Ateş ve Kül” olarak açıklandı.

Deadline'ın haberine göre Cameron, "Yeni kültürler ve ortamlar... Pandora gezegenini daha önce hiç görmediğiniz kadar çok göreceksiniz" dedi.

19 Aralık 2025'te vizyona girecek film hakkında, "Yeni film beklediğiniz gibi değil ama kesinlikle istediğiniz gibi" ifadelerini kullandı.

Moana...

Disney ayrıca 27 Kasım 2004’te gösterime girmesi planlanan “Moana 2”nin ilk fragmanını da cuma günü yayınladı.

Fragmanda Moana'nın hayran küçük kız kardeşi Simea'yı Khaleesi Lambert-Tsuda'nın seslendirdiği görülüyor.

Just Jared'ın haberine göre, Dwayne Johnson ve Auli'i Cravalho da filmde yer aldı ve Cravalho yaklaşan filminde “We're Back” şarkısını seslendirdi.

İlk “Moana” filmi 2016 yılında gösterime girmiş ve dünya çapında 643 milyar dolardan fazla hasılat elde etmişti.

İnanılmaz Aile...

Bunlar dışında Pixar CCO'su Pete Docter da, “İnanılmaz Aile 3”ün yönetmen Brad Bird'ün geri dönmesiyle çekileceğini duyurdu.

Bu duyuru, “İnanılmaz Aile 2”nin orijinalinden 14 yıl sonra 2018'de vizyona girmesinin ardından geldi.

Sinema dışında medya devinin platformunda da yeni gelişmeler mevcut. Disney+ ve Lucasfilm'in “Star Wars: Skeleton Crew” dizisinin ilk fragmanı da 3 Aralık'ta platformda yayınlanmaya başlayacak.