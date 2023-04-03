Yönetim sendikayı halka şikayet etti

KIB-TEK'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Elektrik şebekesine dıştan yapılan müdahaleler neticesinde arızalar yaşanmaktadır'' denildi.

Paylaşımda, ''El-Sen’in eylemde olması ve arızalara müdahale etmemesinden ötürü birçok bölgemiz enerjisiz kalmıştır. Kıb-Tek Yönetim Kurulu ve Kıb-Tek Genel Müdürlüğü sorunların en erken zamanda çözülmesi için yoğun bir şekilde uğraş vermektedir. Tüm halkımızdan özür dileriz'' ifadelerinde yer verildi.

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03/04/2023 21:54