District 132 Kuzey Makedonya ve District 135 Kuzey Kıbrıs Lions arasında dostluk anlaşması imzalandı.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüplerinden yapılan yazılı açıklamaya göre cumartesi günü Gazimağusa'da Famagusta-The Othello Citadel Virtual Lions Kulübü'nün ev sahipliğinde imzalanan anlaşmaya Kuzey Kıbrıs Genel Yönetmeni Fikret Şendil ile ülkeyi ziyaret eden Kuzey Makedonya Genel Yönetmeni Hari Kocev imza koydu.

Anlaşma, iki yönetim çevresi arasında gençlik kampları, ortak Lions faaliyetleri ve projeleri ile karşılıklı ziyaretler yapılmasını öngörüyor.

Törende, İsviçre’den Geçmiş Uluslararası Direktör Robert Rettby tarafından gönderilen kutlama video mesajı da gösterildi.

Açıklamada, “Dostluk Anlaşması'nı imzalamak için Kuzey Kıbrıs'a gelen ve ülkeye Ercan Havalimanı'ndan giriş yapan District 132 Kuzey Makedonya Genel Yönetmeni ve eşinin, üç günlük ziyaretleri sırasında Kıbrıs adasının tarihi kültürel eserlerini ziyaret ettiği, ayrıca Kapalı Maraş'ı gezdiği” de belirtildi.

Kuzey Kıbrıs ve Kuzey Makedonya'nın “dostluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Famagusta-The Othello Citadel Virtual Lions Kulübü ile Üsküp'ten Pajko Maalo Skopje Lions Kulübü de "dostluk" temelinde ayrı bir anlaşma imzaladı.