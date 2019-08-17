Diva'dan Sır Böreğine Tam Puan

Simit Dünyası’nin yeni lezzeti sır böreğini yiyen Türkiye’nin Divası Bülent Ersoy, böreğe tam puan verdi.

Ülkemizin tanınmış iş insanlarından Erdinç Küçükuncular, sahibi olduğu Simit Dünyası’nin özel tadı Sır Böreği ile Türkiye’nin Divası Bülent Ersoy’a sınav verdi.

“FEVKALADENİN FEVKİNDE”

Böreği tadan Bülent Ersoy’un ilk tepkisi “Fevkaladenin fevkinde” oldu. Erdinç Küçükuncular’ın elinden böreği yiyen Ersoy, iyi bir gurme olduğunu, bu konuda tevazu göstermeyeceğini, damak tadında çok iddialı olduğunu ifade ederek, “tereyağdan, peynirden kaçmamışsın, börek ağızda dağılıyor, çok beğendim, her işte olduğu gibi bu işte de çok iyisin, helal olsun” ifadelerini kullandı.

“KAFAYI SALLAYACAK, YUTACAKSIN”

Bir anısını da anlatan Ersoy, “rahmetli tambur ustası Ercüment bey vardı, derdi ki; “pastırmayı kafayı sallayacaksın, yutacaksın, çiğnemeye gerek kalmayacak”, bu börek de böyle, kafayı sallıyor, yutuyorsun.” İfadelerine yer verdi.

“KKTC İÇİN EY İYİSİNİ YAPIYORUZ”

Erdinç Küçükuncular da konuşmasında, günlerce çalıştıklarını, bu böreği getirmek için çok çaba harcadıklarını, en iyisini ortaya çıkarmak için büyük mücadele ettiklerini ifade ederek, KKTC için en iyisini ortaya çıkarmaya devam edeceklerini söyledi.