Divan Kurulu Derya Demircioğlu’nun adaylığını reddetti

Basketbol Federasyonu'nda yarın yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi tek başkan adayının Orhun Mevlit olduğu açıklandı. Divan Kurulu Derya Demircioğlu'nun adaylık başvurusunu reddetiği belirterek şu açıklamayı yaptı;

"Değerli Basketbol camiası. Divan Kurulu olarak, 25 Eylül Pazartesi saat 17:00 ye kadar basketbol Olağan Genel Kurulunda aday olacak kisilerin müracaatlarını kabul edeceğimizi basın yolu ile ilan etmiştik. Sürenin hitamında eski başkan Orhun Mevlit müracaatını yapmıs olup, diger müracaat Derya Demircoğlu tarafından whatsapp üzerinden yapılmıştır. Divan kurulu olarak hukukculardan almış olduğumuz görüş doğrultusunda ilgili madde üzerinden "Şahsen" müracaat yapılmadığından dolayı Derya Demircioglu"nun başvurusu reddedilmiştir. Dolayısıyla 27 Eylül tarihindeki Genel Kurul'da Orhun Mevlit tek aday olarak katılacaktır. Divan olarak şu ana kadar tüm yasa ve tüzükler doğrultusunda hareket ettiğimizi saygıdeğer basketbol camiası ile paylaşmak isteriz. Saygılarımızla."

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