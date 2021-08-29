Diva'nın ekibi serbest!

ads ads ads
29/08/2021

ads
ads
ads
Diva'nın ekibi serbest!

Türkiye’nin önemli seslerinden Bülent Ersoy'un orkestrasını oluşturan ve sahte PCR ile ülkeye girmeye çalışan 21 kişi konserin ardından tutuklanarak bugün mahkemeye çıkartıldı.

Diva’nın ekibine yeniden PCR testi yapılırken test sonuçlarının negatif çıkması üzerine polis gözetiminde konsere katılmalarına izin verilmişti.

Bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanan 21 kişi, kişi başı 10 bin TL teminat ve haftada iki defa polise ispatı vücut şartı ile serbest bırakıldı.

 

29/08/2021 11:38
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Diva’nın ekibi serbest!, haberkibris,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.