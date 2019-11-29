Diyabet Derneği Sohbet Toplantısı Düzenleyecek
Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, Salı sohbetleri kapsamında “Şekerin Tarihi ve Vücudumuza Yaptıkları” konulu sohbet toplantısı düzenleyecek.
29/11/2019
HK
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Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, Salı sohbetleri kapsamında “Şekerin Tarihi ve Vücudumuza Yaptıkları” konulu sohbet toplantısı düzenleyecek.
Dernek açıklamasına göre, toplantı 3 Aralık Salı akşamı saat 17:30’da Lefkoşa’da yeni dernek ofisi eğitim salonunda (Stark Apt. Kat.1 Daire 5 Ortaköy-Lefkoşa) yer alacak.
Toplantıda konuyla ilgili filmin gösterimi ve değerlendirmesi yapılacak.