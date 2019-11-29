Diyabet Derneği Sohbet Toplantısı Düzenleyecek

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, Salı sohbetleri kapsamında  “Şekerin Tarihi ve Vücudumuza Yaptıkları” konulu sohbet toplantısı düzenleyecek.

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29/11/2019
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Diyabet Derneği Sohbet Toplantısı Düzenleyecek

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, Salı sohbetleri kapsamında  “Şekerin Tarihi ve Vücudumuza Yaptıkları” konulu sohbet toplantısı düzenleyecek.

Dernek açıklamasına göre, toplantı  3 Aralık  Salı akşamı saat 17:30’da Lefkoşa’da yeni dernek ofisi eğitim salonunda (Stark Apt. Kat.1 Daire 5 Ortaköy-Lefkoşa)  yer alacak.

Toplantıda konuyla ilgili filmin gösterimi ve değerlendirmesi yapılacak. 

29/11/2019 13:58
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TAGS: Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, şeker, haber, kıbrıs
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