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Diyabet Derneği’nin Salı Sohbet Toplantıları Sürüyor

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, Salı Sohbet Toplantılarına devam ediyor.

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03/05/2019

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Diyabet Derneği’nin Salı Sohbet Toplantıları Sürüyor

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, Salı Sohbet Toplantılarına devam ediyor.
Dernek’ten yapılan açıklamaya göre bu çerçevede, 7 Mayıs Salı akşamı 17.30’da Lefkoşa’daki dernek ofisi eğitim salonunda “55. Ulusal Diyabet Kongresinde Konuşulan Yeni Yaklaşımlar” ele alınacak. 
Dr. Tomris Mahirel ve Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca’nın konuk olacağı toplantıda “Diyabetin Sindirim Sistemine Etkisi” ve “Beynimiz-İrademiz” konuları da ele alınacak. 
Dernek üyeleri ve sağlığına önem veren herkesin davetli olduğu toplantıyla ilgili daha geniş bilgi için 223 6115 - 0548 859 5001 numaralı telefonlar aranabilir.

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TAGS: Diyabet Derneği, haber, kıbrıs
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