Diyabet Günü koşusu yapıldı

Diyabet Derneği ve Lefkoşa Başkent Lions Kulübü iş birliğinde “Sen koş diyabet düşünsün” sloganıyla dün koşu gerçekleştirildi.

Diyabet Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen 10 kilometrelik koşuda dereceye girenler Atletizm Federasyonu tarafından saptanarak açıklandı.

Koşuda dereceye girenler şöyle:

Erkeklerde

Genel klasmanda;

1. Veli Atikoğlu 0:38:24

2. Cemal İneci 0:39:41

3. Arif Zing 0:48:34

18-29 yaş aralığında

Ömer Faruk Kıcım 0:49.20

30-39 yaş aralığında

Ahmet Arnavut 0:50:28

Çağan Kutgüner 1:00:13

İsmail Cingöz 1:04:30

40-49 yaş aralığında

Bora Şen 0:53:52

Yalçın Bolayır 0:59:57

Ahmet Bolayır 1:02:55

50-59 yaş aralığında

Aziz Limasollu 0:54:48

Mustafa Tekakpınar 0:58:58

Fikret Akgüç 1:04:42

Kadınlarda

Genel klasmanda;

1. Fiona Addington 1:05:13

2. Kadriye Depreli 1:06:18

3. Brigitte Marston 1:06:52

50-59 yaş aralığında

Jules Hall 1.21:18

60+ yaş aralığında

Wendy Mcduff 1:15:18

Etkinlik sonunda yapılan çekilişte bisiklet kazanan numaralar 056 ve 007 oldu.

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22/11/2021 17:02