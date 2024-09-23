"Diyabetin erken belirtisi çocukken ortaya çıkıyor"

Danimarkalı Bilim insanları, diyabet üzerinde yaptıkları çalışmalarda erken yaşta sağlık kontrollerinin yapılması, obezite ile bağlantılı olan hastalıklara yakalanma riski yüksek olan çocukların tespit edilip hızlı bir şekilde tedavi olabileceklerini ortaya koydu.

SAĞLIK HABERLERİ

Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor! Kanı temizleyip, vücuda reset atıyor

Metabolizma hızını artırarak kilo verdiriyor! Her evde var ama bu faydasını bilen yok

Pirinç yerine tüketin! Kilo vermek için harika seçenek: B vitamini, çinko ve magnezyum zengini

Dünyanın en kötü kokan meyvesi ama 1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Faydasını duyan her yerde onu arıyor

Bilim insanlarının bahsetmiş olduğu kan testi, kandaki lipit (yağ asitleri) adı verilen maddeleri arar. En bilinen kan lipidi, kolesteroldür. Ancak, aynı araştırmacı grubun daha öncesinde yapmış oldukları bir araştırmada, vücutta farklı görevleri olan binlerce farklı lipitin bulunduğu gözlemlenmiştir.

Bu lipitlerden bazılarının yüksek seviyelerinin diyabet ve kalp hastalığı riskinin artması ile bağlantılı olabileceği belirtildi. Yeni çalışmada ise, bu seviyelerin çocukluk çağında artmaya başlandığı bulundu.

40 YAŞ ALTINDAKİ KİŞİLERDE RİSK DAHA FAZLA

Bilim insanlarının yaptığı araştırmaların bulgularına göre, gençler arasındaki tip 2 diyabet ile yapılan mücadele etkili sonuç verebilir. Ancak, son verilere göre 40 yaş altındaki kişilerin kan şekeri hastalığına yakalanma oranının %39 arttığı ifade edildi.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Kopenhag'daki Steno Diyabet Merkezi'nde yapılan analizi gerçekleştiren çalışmanın yazarı Dr. Karolina Sulek, yaşamı tehdit eden hastalıklara yakalanma riski taşıyan çocukların erken teşhisi hayati önem taşıdığını söyledi.



Yapılan çalışmada, yaş ortalaması 11 olan, kilolu ve obez olarak sınıflandırılan 184 çocuğun kandaki yağ düzeyleri değerlendirildi.

Bir yıllık bir takip sonucunda, çocukların yağ asidi seviyeleri, diyabet ve kan basıncı risklerinin azaldığı keşfedilmiştir.



Nature Medicine dergisinde yayınlanan makalede, sonuçların kandaki lipid değerlerindeki artışın tersine çevrilebileceği belirtilmiştir.

Çalışmanın yazarlarından King's College London'dan Dr. Cristina Legido-Quigley, bu çalışmanın hastalığın erken uyarı sinyalini verebileceğini ifade ederek erken teşhis sonucunda diyabet gibi metabolik hastalıkların önlenebileceğini söyledi.



Kan şekerinin yüksek olması, kalp krizi ve felce neden olabilir. Aynı zamanda böbrek hastalığı, göz arkasında kanama ve uzuvlarda his kaybı gibi pek çok sorunlara yol açabilir.

DİYABETİ ÖNLEMEK İÇİN ÖNERİLER

Diyabeti önlemek için aşağıdaki adımları izlemek faydalı olabilir:



Tam tahıllı gıdalar, sebze ve meyvelerle zenginleştirilmiş bir diyet tercih edin.



Şekerli ve işlenmiş gıdalardan kaçının.



Doymuş yağları azaltın; sağlıklı yağlar (zeytinyağı, avokado gibi) tercih edin.



Haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik aktivite yapmaya çalışın (yürüyüş, bisiklet, yüzme).

Kas gücünü artırmaya yönelik egzersizleri de ekleyin (ağırlık kaldırma, yoga).



Sağlıklı bir kiloda kalmak, diyabet riskini azaltabilir. Eğer fazla kilonuz varsa, yavaş ve sürdürülebilir bir şekilde vermeye çalışın.



Kan şekeri seviyelerinizi düzenli olarak kontrol ettirin. Aile geçmişiniz varsa, doktorunuza danışarak uygun testler yaptırın.



Stres, kan şekeri seviyelerini etkileyebilir. Meditasyon, yoga veya derin nefes alma teknikleri ile stresi azaltmaya çalışın

Her gece 7-9 saat uyumaya özen gösterin. Uyku düzeni, metabolizmayı ve insülin duyarlılığını etkileyebilir.



Alkolü sınırlayın ve sigarayı bırakın. Her ikisi de diyabet riskini artırabilir.



Günlük yaşamda daha fazla hareket etmeye çalışın; merdiven kullanmak, yürüyüş yapmak gibi.