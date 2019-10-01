Diyabetin önlenmesinde adeta koruyucu kalkan!

Kestaneler, kuzey yarımkürede yaygın olarak bulunan Castanea cinsi ğaçların meyveleridir. Çok farklı kestane türleri vardır ve çoğu benzer özelliklere ve beslenme profillerine sahiptir. Ancak onlardan oldukça farklı olan at kestaneleriyle karıştırılmamalıdır. Kestanenin bu kadar popüler olmasının nedenlerinden biri sağlık açısından yararları için kullanılmasıdır. Şimdi kestanenin faydalarına daha yakından bakalım… Kestanenin faydaları nelerdir? İşte cevabı...

Kestane, kolesterol seviyesini düşürür ve kan şekeri seviyesini dengeler. Ayrıca kabızlık riskini ve divertiküloz gibi bağırsak komplikasyonlarını azaltır. Kestane ayrıca sağlıklı cildi destekleyen, kırmızı kan hücreleri üreten ve beyin fonksiyonlarını iyileştiren yağda çözünen B vitaminleri bulunur. Peki, Kestanenin faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

KESTANENİN FAYDALARI

Kestanenin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Diyabetin önlenmesi

Birçok kişi, diyet lifinin diyabetin düzenlenmesi, önlenmesi ve yönetiminde oynayabileceği rolün farkında değildir. Kestane gibi diyet lifleri yüksek olan yiyecekler düşük glisemik yiyecek olarak kabul edilir, bu da yüksek şekerli yiyeceklere kıyasla yavaş yavaş kan şekerinin yükselmesine neden olur. Bu, diyabet hastaları için tehlikeli olabilecek kan şekeri seviyesindeki ani yükselişin önlenmesine yardımcı olur.Şeker hastalığı riskini azaltır.

Bağışıklık sistemini artırır

Kestane, önemli bir antioksidan olan C vitamini bakımından oldukça zengindir. C vitamini sadece beyaz kan hücrelerinin üretimini teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda bir antioksidan görevi görür, vücutta serbest radikaller arar ve sağlıklı hücrelerin hayati organların yakınında oksidatif stresi tetiklemelerine veya indüklemelerine neden olmadan önce nötralize eder. Bu, bağışıklık sisteminin patojenlere ve hastalıkların önlenmesine yönelik çabalarına odaklanmasına yardımcı olabilir.

Kemik mineral yoğunluğunu artırın

Bakır ve magnezyum, kemik sağlığı söz konusu olduğunda ilk akla gelen şey değildir, ancak vücudun demiri emmesi sürecinde kemik büyümesi ve gelişimi için çok önemli olan bakır önemlidir. Magnezyum, kemik mineral yoğunluğunu artırmak için çok iyidir ve çok çeşitli başka sağlık yararları sağlar. Kestanelerde bulunan bu hayati minerallerle osteoporoz gibi yaşa bağlı birçok rahatsızlığın başlangıcını önleyebilir veya yavaşlatabilirsiniz.

Sindirim sorunlarını giderir

Kestane, en yüksek diyet lifi içeriğine sahiptir. Diyet lifi bağırsaklardaki peristaltik hareketi uyarmaya yardımcı olur , böylece bağırsak hareketlerinizi düzenler ve iltihap ve rahatsızlığı önler. Diyet lifi aynı zamanda besin maddelerinin emilimini de optimize eder.

Beyin işlevini geliştirir

Kestane, doğrudan doğru nörolojik gelişim ve fonksiyonla bağlantılı olan B ailesi vitaminleri (örneğin, folat, riboflavin, tiamin) bakımından zengindir. Ayrıca, kestanelerde bulunan potasyum , beyine kan akışını artırabilir ve iyi sinir sistemi sağlığını artırabilir, böylece konsantrasyon ve hafızayı arttırır.

Kan basıncını kontrol eder

Kan basıncını düşürmek söz konusu olduğunda, birkaç mineral potasyum kadar önemlidir. Potasyum vücuttaki su hareketini kontrol eder ve ayrıca damar genişletici olarak işlev görür, kan akışını arttırır ve daraltılmış kan damarları ve atardamarlardaki gerilimi serbest bırakır. Kan basıncındaki bu azalma, genel kalp-damar sağlığını artırabilir ve kalp krizi ve felç riskini azaltabilir.

01/10/2019 16:56