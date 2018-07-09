Diyabetin yol açtığı 5 hastalık!

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre ölümlerin yüzde 71’i diyabet, kanser, kalp ve akciğer hastalıkları nedeniyle oluyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Prof. Dr. Rüştü Serter diyabetin vücutta tüm dokuları ve organları etkileyebilen, tahrip edici bir hastalık olduğunu belirterek “Başlıca hasarı damar sistemi üzerine yapar. Küçük damarları etkileyerek göz, böbrek ve sinir sistemine zarar verirken (mikroanjiyopati), büyük damarları tahrip ederek kalp ve damar hastalıklarına (makroanjiyopati) yol açar. Diyabetlilerde ölümlerin yüzde 70 ila 80’ine kalp ve damar hastalıkları yol açmaktadır.” diyor.

Prof. Dr. Rüştü Serter diyabetin en fazla yol açtığı 5 hastalığı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Kalp hastalıkları

Diyabetin yol açtığı kalbi besleyen koroner damarlardaki olaylar en çok ölüme yol açan sebeplerin başında geliyor. Kalpte Enfarktüs yani kalbi besleyen atardamarın tıkanması sonucu gelişen doku ölümü, kalp krizi, kalp yetmezliği bunların başlıcalarını oluşturuyor. Üstelik diyabet hastalarında risk 2-4 kat daha fazla oluyor.

Damar hastalıkları

Diyabet hastalarının kötü kolesterolünde artış oluyor ve yüksek şekerle birlikte damar sertliği meydana geliyor. Bu da kan basıncında yükselmeye yani hipertansiyona, beyin damarlarında kanama veya tıkanma sonucu inmeye (felç), bacak damarlarında tıkanma sonucu ayakta yaralara (diyabetik ayak), damarda daralmaya bağlı cinsel sorunlara yol açıyor. Damar hastalıklarına bağlı olarak ayağın kaybedilmesinin en önemli sebebini de diyabet oluşturuyor.



Görme kaybı

Gözün damarlarında ve retinada bozukluklar diyabetin yol açtığı önemli problemler. Dünyada körlüğün en önemli nedenlerinden birisi diyabet. Körlük genellikle geç dönemde gelişiyor. Diyabetin gözde yaptığı hasar çok önceleri başlıyor ve ancak muayenede tespit ediliyor. Bu sebeple diyabet hastalarında düzenli göz dibi kontrolleri yapılması gerekiyor.



Böbrek yetmezliği

Diyabet böbreklerdeki kılcal damarlarda bozukluklarla başlayıp ürede yükselme ile böbrek yetmezliğine kadar giden hastalıklara yol açıyor. Diyalizin en önemli sebepleri diyabet ve hipertansiyon. Bu nedenle diyabet hastalarının böbrek fonksiyonlarının düzenli olarak takip edilmesi şart.



Sinir sistemi hastalıkları

Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Prof. Dr. Rüştü Serter “Çevresel sinirlerde görülen bozukluklar diyabette erken görülen problemlerdir. Diyabetik nöropatide el ve ayaklarda yanmalar, uyuşmalar, duyu kaybı başlıca erken bulgulardır. Diyabetin erken teşhisi ve etkili tedavisi bu tür komplikasyonların yaşam süresini ve kalitesini azaltmasını engeller” diyor.