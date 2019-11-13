Diyabette ayak sağlığına dikkat!

HALK arasında ‘şeker hastalığı’ olarak da bilinen diyabet hastalığı, vücut sistemini olumsuz etkilerken, ayaklarda da çeşitli sorunlara sebep oluyor. Diyabet hastalarının yaklaşık üçte birinde diyabetik ayak yaraları görülüyor. Bu nedenle söz konusu hastaların doğru ayak bakımı konusunda bilinçli olması, gerekli uygulamaları yapması ve yaptırması önem taşıyor. Diyabetin iyi bir bakımla kontrol altında tutulabilen kronik bir hastalık olduğunu belirten Podoloji Derneği Başkanı Podolog Derya Çoban, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla, diyabet hastalarında ayak bakımı konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında şu bilgileri paylaştı:

YARALAR OLUŞABİLİYOR

“Diyabet hastalarının ayaklarında diyabetik nöropati’ye (sinirlerde bozulma) bağlı olarak ayak parmak uçlarında karıncalanma ve uyuşma hissedilebilir. Bu süreç ilerledikçe duyusal sinir hasarındaki artış ile diyabet hastasının ayaklarındaki hissiyat kaybı artar ve ayaklara giden damar yapısındaki bozulmalarla birlikte ayakta yaralar oluşabilir. Parmak araları dâhil, günlük ayak kontrolü yapılmalı, çıplak ayakla yürümekten ve çorapsız ayakkabı giymekten kaçınılmalıdır. Nasırlaşmış derileri temizlemek için asla kimyasal madde içeren bantlar kullanılmamalıdır. Kuru cilt için her gün nemlendirici kullanılmalı ancak parmak aralarına uygulanmamalıdır.

TIRNAK DERİN KESİLMEMELİ

Ayakların travmadan korunması için estetik kaygılardan uzak ayakkabı seçilmelidir. Ayak sıcakla çok temas ettirilmemeli, tırnaklar derin kesilmemelidir. Ayaklar her ıslandığında, parmak araları dahil iyice kurutulmalıdır. Diyabet hastasının ayağında önemsiz lezyon diye bir şey yoktur. Tırnak mantarı ve nasırlar, çatlamış kuru deri, kalınlaşmış veya batmış tırnaklar, enfeksiyonlar, düztabanlık veya ayak eklem deformiteleri gibi ayak bozuklukları diyabetliler için yakından takip edilmesi gereken önemli hususlardır. Hastalar, ayaklarındaki sorunları kendi başlarına tedavi etmeye çalışmamalı, konunun uzmanlarına danışmalıdır.”

13/11/2019 15:13