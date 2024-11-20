''Diyabette Beslenme ve Egzersizin Önemi Paneli'' gerçekleştirildi

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20/11/2024

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''Diyabette Beslenme ve Egzersizin Önemi Paneli'' gerçekleştirildi

 Girne Amerikan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından, 'Dünya Diyabet Günü' etkinlikleri kapsamında "Diyabette Beslenme ve Egzersizin Önemi" konulu panel gerçekleştirildi.

 

GAÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı'nca verilen bilgiye göre; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Seher Seçkin Sığırcı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği panele, alan öğrencileri ve sağlık personeli katıldı.

 

Bölüm öğretim görevlilerinden, Zehra Miçooğulları'nın da "Diyabette Rehabilitasyon" başlıklı diğer sunumun da yer aldığı fakülte içi etkinlikte diyabet nedeniyle, dünya genelinde her yıl yaklaşık 6,7 milyon insanın hayatını kaybettiği yönündeki tahmin paylaşılarak, Türkiye'de de her 11 kişiden birinin diyabet hastası olduğu vurgulandı.

 

Diyabet hastalarının beslenmesi ve egzersiz programında dikkate alınacak önemli bilgilerin de, sağlık personeli ve öğrenciler ile paylaşılmasının ardından Öğretim Görevlisi Rigina Rakhmatova'nın da sertifika törenine katılımıyla panel tamamlandı.

20/11/2024 10:38
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TAGS: Diyabet, Beslenme, Egzersiz
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