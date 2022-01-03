Diyabette sağlıklı beslenmek önemli

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü günümüzde hızla artış gösteren diyabet hastalığında sağlıklı beslenmenin rolü konusunda etkinlik düzenledi.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen “Diyabette Tıbbi Beslenme Tedavisi ve Öğün Planlama Yöntemleri Kılavuzlar Ne Diyor?” başlıklı seminerde, TC Diyabet Diyetisyenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emine Akal Yıldız söz aldı.

Prof. Dr. Yıldız konuşmasında öncelikle dernek hakkında bilgi vererek, Diyabet Diyetisyenliği Derneği’nin 2010 yılında kurulduğunu ve amacının bu alanda çalışan meslektaşların mesleki yeterliliklerini güçlendirmek olduğunu belirtti.

Diyabetin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ciddi bir sağlık sorunu olduğunu aktaran Yıldız, diyabet popülasyonunda Türkiye’nin Avrupa genelinde ilk sırada yel aldığını kaydetti.

Prof. Dr. Yıldız, diyabetin kronik bir hastalık olduğunu da hatırlatarak, “Hastalık kontrol altına alınmadığı zaman ciddi sağlık komplikasyonları oluşturabilir” açıklamasında bulundu.

Diyabetin tedavisinde 4 temel bileşen olduğuna dikkat çeken Yıldız, “İlaç insülin tedavisi, tıbbi beslenme tedavisi, fiziksel aktivite ve diyabet eğitimi diyabetin 4 temel bileşenidir” dedi.

Yıldız, diyabet için standart bir beslenme programı olmadığının da altını çizerek, bireye özgü beslenme programının oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Araştırma sonuçlarına göre tip 2 diyabetin sağlıklı beslenme ve düzenli aktivite ile önlenebileceğini söyleyen Yıldız, “Sadece bireyin besinleri tüketim sıklığı kontrol edilip, bireye bu konuda eğitim verilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

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03/01/2022 16:12