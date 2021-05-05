Diyabette Tedavi Mümkün Mü? Dr. Hakan Özkul Anlattı

Sağlıksız beslenme ve giderek yaygınlaşan hazır gıda tüketimi diyabet hastası sayısını günden güne arttırıyor. Şeker hastalığı günlük ilaç ve insülin ile dengelense de tedavisi pek mümkün olmuyor. Bu yüzden insanlar daha farklı tedavi yöntemlerine başvuruyor.

Bu yöntemlerden en çok bilineni ise bitkisel tedavi. Literatürde fitoterapi olarak bilinen bu tedavi yöntemi sertifika almaya hak kazanmış doktorlar tarafından yürütülüyor. Türkiye’nin önde gelen Fitoterapi Uzmanlarından biri olan Dr. Hakan Özkul’dan diyabet hastalığında ne gibi çalışmaların olduğunu öğrendik.

Şeker hastalığı hakkında yapılan son çalışmalarda bazı bitkisel tedavi yöntemlerinin hastalığı ortadan kaldırabileceğini gösteriyor.

Bitkisel Tedavi Yüzyıllardır Uygulanan Bir Tedavi Metodudur

Dr. Hakan Özkul “bitkisel tedavinin” modern tıbbın temelini oluşturduğunu söyledi.

“Tıbbın babası olarak nitelendirilen Hipokrat’ın yöntemleri aslında bitkisel tedaviye karşılık gelmektedir. Aynı zamanda İbn-i Sina bitkileri en çok araştıran hekimlerin başında gelir. Bugün bildiğimiz birçok bitkiyi ilk araştıran insanlardan biridir. Dolayısıyla bitkisel tedavi aslında yüzyıllardır uygulanan bir tamamlayıcı tıptır.

“Bitkilerin etkinliği bugün, özellikle Avrupa’da bilimsel olarak daha fazla araştırılıyor ve bilimin tanıdığı bu fırsat sayesinde diyabette bitkisel tedavinin nasıl uygulanması gerektiğini artık çok daha iyi biliyoruz. Hangi bitkilerin hangi yönleri şeker hastalığına ne gibi bir katkı sağlar bunu çok iyi biliyoruz.” dedi.

Bitkisel Tedaviye Olan Talep Giderek Artıyor

Dr. Hakan Özkul, bitkisel tedaviye olan talebin sürekli bir artış içinde olduğunu belirtti.

“21. Yüzyıl bitkisel tedavi yüzyılı olacak. Bugün bitkileri daha yakından tanıyoruz. Tüm bu gelişmeler sayesinde insanlar artık bitkisel tedavinin etkilerini iyi bir şekilde biliyor ve talep ediyor. Bu durum sadece şeker hastalığında geçerli değil. Kanser, koah, kısırlık veya kalp damar tıkanıkları gibi birçok hastalık için de bitkisel tedaviye artan bir talep söz konusu.”

Diyabette Bitkisel Tedaviden Olumlu Sonuçlar Alıyoruz

Fitoterapi Uzmanı Dr. Hakan Özkul “bitkisel tedavi” ile diyabette ne gibi sonuçların alındığını açıkladı;

“Etkinliği bu kadar yüksek olan ve bilimsel olan bitkisel tedaviden en doğru şekilde istifade edilmesi gereklidir. Diyabette bizim arzu ettiğimiz şey vücudun kendi insülinini kendisinin üretebilecek noktaya getirmek, beta hücrelerin yenilenmesini sağlamak kısacası hastanın ve hastalığın iyileşmesini sağlamak.”

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05/05/2021 13:38