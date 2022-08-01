Diyarbakır ciğeri tescillendi: Kutlama için kilolarca ciğer pişirildi

Diyarbakır'da günün her saati tüketilen ciğer Türk Patent Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescillendi. Tarihi On Gözlü Köprü üzerinde halka 600 porsiyon ciğer dağıtıldı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın başvurusu üzerine Türk Patent Kurumu Diyarbakır ciğerini coğrafi işaret olarak tescilledi.

Bunun ardından Tarihi On Gözlü Köprü üzerinde sabah 05.00'te ciğer pişirilmeye başlandı. Mangalda 600 porsiyon ciğer yapıldı. 2400 şiş kebap halka dağıtıldı.

Diyarbakır'da ciğerin kent ekonomisinde de önemli bir yeri var.

Kentte 350'den fazla ciğer lokantası var, bu sayede beş bine yakın kişiye de istihdam sağlanıyor.

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01/08/2022 12:15