Diyarbakır’da mutasyonlu virüs paniği: Mahalle karantinada

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bir kişide, mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayılan koronavirüs tespit edildi.

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23/01/2021

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Diyarbakır’da mutasyonlu virüs paniği: Mahalle karantinada

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bir kişide, mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayılan koronavirüs tespit edildi. Szö konusu kişinin  yurt dışı bağlantısının olmadığı öğrenilirken, mahalle 14 gün boyunca karantinaya alındı.

Lice ilçesi Dernek Mahallesi'nde, yaşayan bir kişi baş, karın ve eklem ağrısı nedeni ile hastaneye gitti. Ardından söz konusu kişide, mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayılan koronavirüs tespit edildi.

 

Yapılan tetkiklerinin ardından evde tedavisine başlandı. Mutasyonlu koronavirüs taşıyıcısı olan köylünün, daha önce yurt dışından gelen herhangi bir kişiyle temas etmediği kaydedildi.

Lice Kaymakamlığı, mahallenin 14 gün boyunca karantinaya alındığını açıkladı.

23/01/2021 14:21
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TAGS: koronavirüs, Diyarbakır, mutasyonlu virü
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