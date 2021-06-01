Diyet listelerinin vazgeçilmezi yaban mersinin 5 müthiş faydası!

Yaban mersini pek çok hastalığa karşı etkisi olan antioksidan deposu bir meyvedir. Kolesterolü düşüren, diyabet riskini azaltan yaban mersini sindirim fonksiyonlarının düzenlenmesine de yardımcı oluyor. Peki yaban mersininin diğer faydaları neler? Yaban mersini nasıl tüketilir? İşte süper meyve yaban mersininin faydaları...

Dr. Mehmet Öz öneriyor... Bu tatlı meyve sağlığınız için oldukça yararlı: Bir antioksidan olan antosiyanidin açısından oldukça zengin. Kan basıncını ve kolesterolü düşürür, demans ve tip 2 diyabet riskini azaltır.



* Daha iyi kardiyovasküler sağlık: Yaklaşık 100 kadar yetişkin üzerinde yapılan bir araştırmaya göre günde 150 gram yaban mersini tüketmek kardiyovasküler bir rahatsızlık riskini yüzde 15 kadar düşürüyor.

* Gelişmiş bilişsellik ve akıl sağlığı: Yaban mersininde bulunan ve flavanoid olarak bilinen antioksidan bileşenleri, demans ve depresyon riskini azaltabiliyor, hafıza ve bilişselliği güçlendiriyor.



* Daha düşük kolesterol: Yaban mersini aynı zamanda karaciğerdeki kan-yağ oranını düşüren bazı genleri aktive ederek kanınızdaki yağ oranını düzenlemesiyle biliniyor.

Bir araştırmaya göre beslenmenize yaban mersinini eklemek kötü kolesterol (LDL) oranımızı yüzde 44 kadar düşürebiliyor.

* Kandaki şeker oranını kontrol eder: Antioksidanlara ek olarak, yaban mersini C, B kompleks, E ve A vitaminlerini içeriyor. Bu nedenle diyabeti veya prediyabeti olan kişiler için yararlı. Günlük yaban mersini tüketimi, insulin hassasiyetini artırarak prediyabeti önlemeye yardımcı oluyor.

* Sindirim fonksiyonlarını düzenler: Normal diyetinize yaban mersini eklemek kabızlığı önlemeye ve bolca lif içerdiği için sindirimi düzenlemeye yardımcı oluyor. Bir porsiyon yaban mersininde 4 gramdan fazla lif var.

Lifler aynı zamanda açlığı azaltıyor, daha uzun süre tok hissetmenizi sağlıyor ve genel bağırsak sağlığınıza iyi geliyor. Yaban mersini, huzursuz bağırsak sendromu ve divertikülit gibi kronik sindirim hastalıklarının semptomlarından korunmaya yardımcı olur.

Diyetinize eklemek için birkaç harika yol

* Tam tahıllı mısır gevreği veya ılık yulaf yoğurdunuza yabanmersini ekleyin.

* Meyveli smoothie’nize biraz yaban mersini ekleyin. Ayrıca smoothie’nizi dondurabilir ve sağlıklı atıştırmalıklar olarak tatlı öğününüze ekleyebilirsiniz.

* Salatanıza serpiştirin. Yaban mersini, balzamik soslu ıspanak salatasının harika bir parçası olabiliyor.

* Balık veya beyaz etlerinize ekleyeceğiniz acı sos veya tatsız soslarınızda kullanın.

* Sağlıklı bir soda yaratmak için biraz limon sıkıp bir kaç tane de yaban mersini ekleyin.

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01/06/2021 16:23