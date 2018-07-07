Diyet modası geçici sağlık kalıcı

Demode diyetlerin listesi

– Aralıklı oruç tutma diyeti: Bu diyetin mantığı basit; önce aç kalıp sonra besleniyorsunuz. Bu yöntemde altın kural yemek yiyerek geçirdiğiniz sürenin aç kaldığınız süreden kısa olması. Bu sayede vücut açlık çekerken biriktirdiği yağları yakıyor ama kalori kaybına yönelik diğer diyetlerle kıyaslandığında son derece etkisiz. Çünkü uzun süre açlık çekenlerin yeme saatlerinde aşırı yemesi bu diyeti işe yaramaz kılıyor.

– Elma sirkesi diyeti: Ilık suya karıştıracağınız elma sirkesi ve balla hazırlanan kür sayesinde bir ayda sekiz kilo verebileceğiniz iddia ediliyor. Elma sirkeli karışımı yemeklerden yarım saat önce 1 çay bardağı tüketmek kilo vermenize yardım eder ve elma sirkesi içmenin kimseye bir zararı yok. Ancak elma sirkesinin yağ dokunuzu çözeceği iddiası asılsız! Çünkü elma sirkesinin ilk ulaştığı yer olan midede zaten yağ dokusu yok.

– Glütensiz diyet: Çölyak hastasıysanız veya glüten hassasiyetiniz varsa bu diyet tam size göre. Fakat glüten, buğday, pirinç, arpa, çavdar gibi tahıllarda doğal olarak bulunan bir protein. Bunu beslenmenizden çıkarmakla kilo vermez, aksine glütensiz gıdalardan fazlasıyla kilo alırsınız. Glütensiz gıdalarda ise pek çok B vitamini, lif ve demir bulunmaz. Glütenli tahıllar ise diyet reçetelerinin bel kemiğidir.

– Temiz beslenme: Bu beslenme programında besin miktarına değil besin kalitesine odaklanılıyor. Örneğin sadece evde pişen yemekler yeniliyor, gıda paketlerinin üzerindeki ‘içindekiler' kısmı mutlaka okunuyor. Yalnız “Temiz besleneceğiz” diye abartanların sayısı hiç de az değil. Uzmanlara göre temiz beslenme çağımızın paranoyasını, korkularını ve takıntılarını tavana vurdurmaktan başka bir işe yaramıyor.

– Paleo diyeti: Az veya hiç işlem görmemiş besinleri yemeye odaklı bu diyet sistemi yüksek protein ve yüksek lif içeriği ile kalori kısıtlanmadan kilo verilebileceğini vaat ediyor. Ete bu kadar değer vermesi, tahılları, baklagilleri, pek çok meyveyi ve süt ürünlerini yeme-içme listesinden çıkarması ise gerçekçi bulunmuyor. Bu tür diyet sistemleri sizi baş dönmelerine, baş ağrılarına, kabızlığa, kalp hastalıklarına ve bazı kanser türlerine mahkum edebilir.

Kişiye özel beslenme

Diyet yaparken doğru, dengeli ve sağlıklı beslenmemek çeşitli hastalıklara yol açabilir. Beslenme programları, kişinin yaşına, boyuna, kilosuna, fiziksel aktivitesine, beslenme alışkanlıklarına ve sosyo-ekonomik durumuna göre, beslenme uzmanları tarafından hazırlanmalıdır. Sağlığınızdan olmak istemiyorsanız, tek yönlü beslenmeyi vaat eden, kısa süreli hedefleri olan diyetlerden uzak durun!