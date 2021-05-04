Diyet ve alkolsüz içecekler daha sağlıklı değil

Diyet yapmak veya şeker tüketimini diyet ürünlerle azaltmayı düşünenlere kötü haber. Araştırmalar, şekerle tatlandırılmış veya yapay olarak tatlandırılmış içecek tüketenlerin genç yaşta ölme ihtimallerinin daha yüksek olduğunu buldu.

14 çalışmada 1,2 milyon yetişkinin verileri analiz edildi ve bazı katılımcılar 20 yıldan fazla takip edildi. Bu süre zarfında 137.310 ölüm oldu. Geriye kalanlarda da günde tüketilen her ilave 250 ml tatlandırılmış içeceğin ölüm risklerini artırdığı görüldü.

ÖLÜM RİSKİ DAHA FAZLA

Şekerle tatlandırılmış içecekler tüketmek, herhangi bir nedenden ötürü ölme riskine göre %5, kalp hastalığından ölme riskine göre %13 fazla. Yapay olarak tatlandırılmış içecekler tüketmek ise, herhangi bir nedenden ötürü ölme riskine göre %4, kalp hastalığından ölme riskine göre ise %7 fazla.

Çin’deki Zhengzhou Üniversitesi’nde yapılan çalışmanın baş yazarı Dr. Hongyi Li, Journal of Public Health’e şunları söyledi: “Hem yapay olarak tatlandırılmış içeceklerin hem de şekerle tatlandırılmış içeceklerin yüksek tüketimi, kardiyovasküler hastalık riskiyle de ilişkili. Bu bilgi, şekerli içecek alımını azaltarak küresel hastalık yükünü azaltmak için bir fikir verebilir.”

BİRLEŞİK KRALLIK’TA ÖNLEMLER ALINDI

Birleşik Krallık Hükümeti, tüketimi azaltmak ve ülkenin sağlığını iyileştirmek amacıyla Nisan 2018’de içeceklere şeker vergisi getirdi. 100 ml’de 5 gr’dan fazla şeker içeren alkolsüz içecek üreticilerinin Hazine’ye litre başına 205 liralık bir vergi ödemesi gerekiyor.

Uygulamadan sonra ertesi yıl %10 daha az şekerli içecek tüketilirken, alkolsüz içecek satışları genel olarak değişmedi. Uzmanlar, alışveriş yapanların vergiyi ödemekten kaçınmak için alternatif, düşük şekerli içeceklere geçtiklerini veya üreticilerin tarifleri yeniden düzenlediklerini söylüyor.

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04/05/2021 15:44