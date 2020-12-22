Diyetisyen Çağla Erçağ klinik açtı!

Diyetisyen Çağla Erçağ Yenikent’te açtığı klinik ile danışanlarına hizmet vermeye devam ediyor. Fitclinique Kliniğinde verilen hizmetlere ilişkin bilgi veren Erçağ “Beslenme ve diyet, hastalıklarda tıbbi beslenme hizmeti ve çeşitli zayıflama cihazlarıyla danışanlarımıza hizmet veriyoruz, ayrıca kliniğimizde bir de fizyoterapist bulunuyor.” dedi.

Diyetisyen Çağla Erçağ, tarafından hizmet verecek olan merkezde; beslenme tavsiyeleri, kurumsal beslenme danışmanlığı, kilo alma diyeti, zayıflama diyeti, sporcu beslenmesi, gebelikte ve emzirmede beslenme, hastalıklarda beslenme, çocuk ve adölesanlarda (Ergenlik) beslenme ve kilo kontrolü, bireysel beslenme danışmanlığı gibi konularda vatandaşlara hizmet sunulacak. Ayrıca, Erçağ, klinikte fizyoterapist eşliğinde klinik reformer pilates yapacağını vurguladı.

Bu habere tepkiniz:



22/12/2020 16:37