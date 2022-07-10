Diyetisyen Funda Bilginer, bayramda sağlıklı beslenmenin sırrına dikkat çekti

Bayramlar bütün aile bireylerini bir araya getirmekle kalmayıp aynı zamanda birbirinden lezzetli geleneksel yemekler eşliğinde kocaman sofralar etrafında toplandığımız özel günlerdir...

Ancak bayram döneminde yeme içme alışkanlıklarımızın dışına çıkarak, tatlı ve yemekleri abartılı miktarlarda tüketmemiz, sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Bayramlar bu yönüyle, özellikle kalp-damar hastaları, diyabet hastaları, hipertansiyon hastaları için fazladan risk oluşturuyor.

Sağlıklı bireyler bile dikkatli beslenmediğinde sindirim problemleri, midede şişkinlik, ağrı, kabızlık, kalp çarpıntısı ve tansiyon yükselmesi gibi sağlık problemleriyle karşılaşabilirler.

Diyetisyen Funda Bilginer, bayramda sağlıklı beslenerek,bu güzle dönemi, keyifli bir şekilde geçirmenin mümkün olduğunu belirtirken, özellikle kalp-damar hastaları, diyabet hastaları, hipertansiyon hastalarının bu dönemde çok dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Bayram sabahlarına hafif bir kahvaltıyla başlanmasını tavsiye eden Bilginer, aile ziyaretlerinde yenilecek tatlılar ve yemeklerde doğru miktarların, doğru pişirme şekilleriyle pişen yemeklerin seçilmesi, porsiyonlarda kısıtlama yapılması ve tatlılarda ise bol şeker ve şerbet yerine sütlü tatlıların seçilmesini öneriyor.

Aileleri bir araya getiren öğlen yemeklerinde, tabaklarda salata sebze-yoğurt-protein ve ekmeğin dengeli şekilde yer alması gerektiğni dile getiren Bilginer, bayram kurban bayramı olsa da et tüketiminde az yağlı etlerin, pişirmede ise kızartmalar yerine ızgara ve haşlamaların tercih edilmesini daha iyi olacağını belirtiyor...

Gazlı şekerli içeceklerden de uzak durulması, kafein , alkol tüketiminde miktarlara dikkat edilmesi, ayran ve doğal meyve sularının tercih edilmesi, bol bol su tüketilmesini tavsiye eden Bilginer, sıcakta alkol tüketiminin ciddi şekilde sınırlandırıması uyarısında da bulundu.

Bilginer, bayram ziyaretlerinde, koronavirüs vakalarındaki artışın da dikkate alınmasını ve ziyaretlerde yaşlılar ve ekronik hastalara risk oluşturmayacak tedbirlerin alınmasını da önerdi.BRT

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10/07/2022 09:00