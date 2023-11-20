Diyetisyen Övünç Selden yazdı: Kalp-Damar Hastalıklarında Beslenme

Modern hayatın hızı nedeniyle giderek daha fazla kişinin fast- food tipi beslenmeyi tercih ettiği için kalp hastalıkları hızla artıyor. Kalbinizin sağlıklı olmasını istiyorsanız, kalp dostu yiyecekler ile sağlıklı beslenmeniz gerekiyor. Kalp sağlığı için çok koruyucu olduğu kanıtlanmış beslenme tarzi Akdeniz tipi beslenmedir. Özellikle haftada iki kez balık ve zeytinyağı tüketilmelidir . Her gün bir diş sarımsak, haftada birkaç kez avuç dolusu çiğ fındık içeren çerez, haftada üç gün kuru fasulye ve nohut yenmelidir Bol yeşilli mevsim salatasını sofranızdan eksik etmeyin. Çayın yeşilini tercih edin. Buna karşı kalbinize zarar veren fazla tuz, şeker ve alkolden de uzak durun.

Yeterli ve dengeli beslenmeyi içeren doğru beslenme alışkanlıklarını kazanmak koroner kalp hastalıkları, şişmanlık ve hipertansiyona karşı sizleri koruyacaktır.

Beslenmede nelere dikkat etmeliyiz :

Beslenmenizde yağı azaltın

Beslenmenizde top¬lam yağ tüketimi enerjinin %30’ unu geçmemelidir. Yağ içeren besinler aynı zamanda vücudun ihtiyacı olan diğer besin öğelerini de içerdiği için yağa ihtiyacımız vardır.

Beslenmenizde doymuş yağları azaltın

Doymuş yağlar kan koles¬terol düzeyini yükselten en önemli beslenme faktörüdür. Hayvansal katı yağlar doymuş yağ içerirler. Kuyruk, iç yağı bu gruptadır.

Doymuş yağlar yerine doymamış yağları seçin

Bu hayvansal kaynaklı yağların ve katı margarinlerin yerine bitkisel sıvı yağlar (zeytinyağı, soya, ayçiçeği yağı vb.) kullanılmalıdır.

Posa tüketiminizi artırın

Posadan zengin besinleri tüketmek, kan kolesterol düzeyinin düşürülmesine yardımcı olur. Günde en az 5-7 por¬siyon sebze ve meyve tüketimi, haftada 2 kez kurubaklagillerin yenilmesi, kepekli, yulaflı ekmeklerin, tam tahıllı kahvaltılık gevreklerin tercih edilmesi günlük posa tüketiminizi artırmanıza yardımcı olur. Günlük posa tüketimi 25-30 g olmalıdır.

Daha fazla meyve ve sebze tüketin

Beta karoten, vitamin A ve vitamin C gibi antioksidan vitaminleri yüksek oranda içeren sebze ve mey¬velerin tüketimini arttırın.

İdeal vücut ağırlığınızı koruyun /kilo fazlalığınız varsa ideal ağırlığınıza ulaşın

Unutmayın,ne yediğiniz,ne içtiğiniz,nasıl beslendiğiniz ,nasıl bir hayat süreceğinizi belirler.

Diyetisyen Övünç SELDEN