Diyetisyen Övünç Selden'e gururlandıran ödül!
03/03/2020
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Ülkemizin başarılı Diyetisyenlerinden Övünç Selden geçtiğimiz günlerde İstanbul Swissotel de düzenlenen Türkiye’nin İncileri ödül töreninde en iyi diyetisyen ödülü aldı. Bu yıl aldığı 3 ncü ödülle ödüle doymayan Diyetisyen Övünç Selden sırası ile En Moda , Altın Zambak ve Türkiye'nin İncilerinde olmak üzere 3 ödülün sahibi oldu. Sunuculuğunu Emel Yıldırım ve Tolga Güleç'in üstlediği gecede yılın en iyi isimleri ödüllerine aldılar. Yılmaz Morgül ödül törenine Asker kamufulajı ile katıldı. Ödüller:
EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI: SAFİYE SOYMAN
EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI: YILMAZ MORGÜL
EN İYİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI: TÜRKÜ
EN İYİ DİYETİSYEN : ÖVÜNÇ SELDEN YILIN ÇİFTİ: SAFİYE SOYMAN- FAİK ÖZTÜRK
EN İYİ ARABESK ERKEK SANATÇISI: FERMAN TOPRAK EN İYİ ERKEK SUNUCU: ONUR BÜYÜKTOPÇU
EN İYİ KADIN SUNUCU: JÜLİDE ATEŞ YILIN İDOL KADINI: İVANA SERT EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KOZMETİK FİRMASI: EBRU POLAT
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN ŞARKICI: FERİDE HİLAL AKIN
YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ: GÜNERİ CİVAOĞLU
EN İYİ MANKEN: ECE GÜRSEL
YILIN CİLT BAKIM MERKEZİ: SOLMAZ TANRIVERDİ
YILIN EN İYİ YORUMCUSU: BANU KARACA
YILIN EN GENÇ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI: CEREM ONURLUER
YILIN EN İYİ TURİZM YATIRIMCISI: BÜLENT KAYA
YILIN EN İYİ FANTEZİ MÜZİK ERKEK SANATÇISI: UMUT AÇIKGÖZ