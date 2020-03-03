Diyetisyen Övünç Selden'e gururlandıran ödül!

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03/03/2020

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Diyetisyen Övünç Selden'e gururlandıran ödül!

Ülkemizin başarılı Diyetisyenlerinden Övünç Selden geçtiğimiz günlerde İstanbul Swissotel de düzenlenen Türkiye’nin İncileri ödül töreninde en iyi diyetisyen ödülü aldı. Bu yıl aldığı 3 ncü ödülle ödüle doymayan Diyetisyen Övünç Selden sırası ile En Moda , Altın Zambak ve Türkiye'nin İncilerinde olmak üzere 3 ödülün sahibi oldu. Sunuculuğunu Emel Yıldırım ve Tolga Güleç'in üstlediği gecede yılın en iyi isimleri ödüllerine aldılar. Yılmaz Morgül ödül törenine Asker kamufulajı ile katıldı. Ödüller:

EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI: SAFİYE SOYMAN

EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI: YILMAZ MORGÜL

EN İYİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI: TÜRKÜ

EN İYİ DİYETİSYEN : ÖVÜNÇ SELDEN YILIN ÇİFTİ: SAFİYE SOYMAN- FAİK ÖZTÜRK

EN İYİ ARABESK ERKEK SANATÇISI: FERMAN TOPRAK EN İYİ ERKEK SUNUCU: ONUR BÜYÜKTOPÇU

EN İYİ KADIN SUNUCU: JÜLİDE ATEŞ YILIN İDOL KADINI: İVANA SERT EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KOZMETİK FİRMASI: EBRU POLAT

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN ŞARKICI: FERİDE HİLAL AKIN

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ: GÜNERİ CİVAOĞLU

EN İYİ MANKEN: ECE GÜRSEL

YILIN CİLT BAKIM MERKEZİ: SOLMAZ TANRIVERDİ

YILIN EN İYİ YORUMCUSU: BANU KARACA

YILIN EN GENÇ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI: CEREM ONURLUER

YILIN EN İYİ TURİZM YATIRIMCISI: BÜLENT KAYA

YILIN EN İYİ FANTEZİ MÜZİK ERKEK SANATÇISI: UMUT AÇIKGÖZ

03/03/2020 16:28
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TAGS: Övünç Selden, diyetisyen
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