Diyetisyen Tuğcan: Okula Gitmeden Kahvaltı Şart

Diyetisyen Tünay Tuğcan ile okul çağındaki çocukların okul döneminde nasıl sağlıklı beslenmeleri ve her gün neleri tüketmeleri konularını içeren keyifli bir röportaj yaptık. Yaptığımız röportajı sizlere sunuyoruz.

Röportaj: Dilay Türker

Soru: Okullar açılıyor. Çocuklar için beslenme önerileriniz nelerdir?

Cevap: Okulların açılmasına iki hafta kalmış durumda. Yaz aylarında çocuklar sabahları geç uyandıkları için kahvaltı yapmayı atlıyorlar. Kahvaltı yapmaları şart, iyi bir öğünle bilinçli bir şekilde sağlıklı kahvaltı yapmaları onların koordinasyonlarını arttırır.

SÜT – YUMURTA – TAM TAHILLI EKMEK

Verimli olmak için derslerde verim alabilmek için nasıl kahvaltı yapabiliriz. Tam tahıllı ekmek arası tost veya sandviç olabilir. Porsiyon kontrolü boy, kilo ve yaşa göre olmalıdır. Tam tahıllı ekmek arası hazırladığımız tost veya sandviçin içerisine 2 dilim peynir, domates koymalıyız. Yanında 1 bardak süt ile tüketilmelidir. Süt kalsiyum kaynağıdır. Sütten kalsiyum alırlar. Süt sevmeyen çocuklar için taze sıkılmış limonata veya meyve suları sebze karışımları ile çocuklara verilebilir. Her gün mutlaka kahvaltıda 1 adet haşlanmış yumurta yemelidirler. Yumurta sevmeyen çocuklara omlet veya menemen yemelerini önerebiliriz. Arada 2 dilim kızarmış ekmek yanında omlet veya menemen kahvaltıda tüketebilirler.

HER GÜN SU ŞART

Her gün mutlaka su içmeliler. Okulda veya okuldan sonra su tüketimlerine dikkat etmelidirler. Kilosu başına uygun şekilde su tüketmelidirler.

CİPS VE KOLADAN UZAK TUTUN

Ayrıca teneffüslerde de dikkat etmeleri gerekmektedir. Kantinlerde cips, unlu mamuller, paketli gıdalar çok var. Bu yüzden daha çok evden hazırlanmalıdır. Çocuklar cipse severler. Cips seven çocuklara tuzlu kraker önerebiliriz. Yanında ayran tüketebilirler. Kola önermiyoruz. Kola olmaz. Kolanın içerisinde gıda maddeleri ve katkı maddesi bulunmaktadır.

ÖĞLEN MENÜSÜNE DİKKAT!

Öğlen genellikle çocuklar okulda yerler. Ve genellikle okulda çıkan yemekleri tüketirler. Ebeveynler buna dikkat etmelidirler. Sebze okulda olan menüde yoksa gece mutlaka menüsünde olmalıdır. Makarna, ekmek, pilav aynı menüde olmamalıdır. Karbonhidrat gruplarından bir tanesi tüketilmelidir. Bazen bazı okulda makarna, pilav, ekmek vardır. Öğlen menüsünde bu yiyecekleri tükettiyse gece menüsünde olmamalıdır.

Veliler çocuklara rol model olurlar. 10 yaşına kadar dikkat etmeleri gerekmektedir. Mutlaka sebzesini, proteinini, probiyotikler açısında yoğurdunu tüketmelidirler. Süt sevmeyen çocuklar yoğurt tüketebilirler.

FİZİKSEL AKTİVİTE ÖNEMLİ

Okul olduğu için fiziksel aktivitelerine dikkat etmelidirler. Fiziksel aktiviteleri okul olduğu için kısıtlıdır. Çocuklar asosyal olmuş durumdadır. Çocuklar haftada 1 veya 2 kez sevdiği bir hobiyi yapmalıdır.

Örneğin: yüzme, basketbol, tenis. Obezite artmış durumdadır. Bu yüzden fiziksel aktivite de önemlidir. Beslenme ve fiziksel aktiviteyle birlikte obeziteyi önleyebiliriz.

Soru: Çocukların her gün tüketmesi gereken yiyecekler nelerdir?

Cevap: Her gün mutlaka süt, yumurta, çok yağlı olmadan peynir yemelidirler.

Ekmek her gün tüketmelidirler. Fakat beyaz ekmek olmamalıdır. Beyaz ekmek yerine tam buğday, çavdar veya yulaf ekmeği olmalıdır. Her gün mutlaka sebze ve meyvelerini de tüketmelidirler.

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01/09/2022 13:35