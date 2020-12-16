Diyetisyen Tünay Tuğcan: C vitamini deposu! farkli bir meyve: Kumkuat meyvesi

Sürekli ara öğünlerimizde aynı meyveleri yemekten sıkıldık mı? İşte size vitamin deposu olduğu kadar yüksek lif içeren bir meyve alternatifi: Kumkuat!

Doğu Asya ve Çin’de doğal olarak yayılış gösteren çalı ya da kısa ağaçlar formunda yetişen kumkuat; portakal, mandalina, bergamot, limon gibi turunçgiller ailesinin bir meyvesidir. Biçimi tıpkı limona, rengiyse tıpkı portakala benzer. Ama limon ve portakalın kabuğunu soyarak yersiniz; kumkuatın kabuğunu soymanıza gerek yoktur, meyveyi bütün olarak yemeniz gerekmektedir. Kokusu bergamotu andırır ve elinizde tuttuğunuz kamkatın kokusu uzun süre gitmez

Marketlerin egzotik meyvelerinden kamkat kabuğuyla yenen tek narenciye olma özelliğini taşıyor.

Kumkuat meyvesinin kabuğu, meyvenin aromasının büyük bölümünü barındırıyor. Aromatik maddelerin başında limonen geliyor (%93). Limonenin antioksidan özellik gösterdiği biliniyor. Kabukta bulunan diğer aromatik maddeler de meyvenin baharatlı ve odunsu tadına katkıda bulunuyor.

Kumkuat (Kamkat) meyvesi faydaları neledir?

·Kamkat C vitamini yönünden zengin bir meyvedir. 100 gramında 43.9 miligram C vitamini var.

·C vitamini dışında; A vitamini, Kalsiyum, Demir, Manganez az miktarda da olsa B1, B3, B5, B6, B9 ve E vitaminlerini, magnezyum, potasyum, selenyum, bakır ve çinko minerallerini içerir.

Kalori miktarı çok düşük olduğundan zayıflamak amacıyla diyet yapanlar için ideal bir atıştırmalıktır. 100 gramında 71 kilokalori enerji ve 1,88 gram protein vardır.

·Meyvenin kabuğu ve çekirdeklerinde omega-3 yağ asitleri bulunuyor.

·Meyve kabuğuyla birlikte yenilebildiği için taşıdığı tüm besin ögelerinin alınmasına izin veriyor.

·Yüksek lif içeriğinden dolayı kan şekerini dengelemeye, Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkı sağlıyor.

·Yüzde 80’i sudan oluşan meyve, lif içeriği ile de kişinin tok kalmasını sağlıyıp kilo kaybında da etkilidir.

·Yüksek kolesterolü düşürerek denge sağlıyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kumkuatın içeriğindeki antioksidanlar ve vitaminler bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden soğuk algınlığı, grip, öksürük ve nezleye karşı koruyucudur. Ayrıca enfeksiyon gelişimini önler, mevcut enfeksiyonlara karşı mücadeleyi destekler. Yapılan araştırmalar, kumkuatın içerdiği bitkisel bileşikler bir çeşit lenfosit hücresi olan doğal öldürücü hücrelerin uyarılmasına yardımcı olduğundan enfeksiyonlara karşı etkili olduğunu göstermiştir. Kabuğu ile birlikte tüketilmesi enfeksiyonlara karşı vücudun güçsüz kalmasını engeller.

Kanser önleyicidir

Kumkuat antioksidan özelliğiyle kanser (özellikle akciğer kanseri) riskini düşürmektedir. Yapılan çalışmalarda doğal öldürücü hücreleri uyaran bitkisel bileşikleri sayesinde tümör hücrelerini yok ettiği gözlenmiştir.

Şekeri dengeler

Kumkuatın bağışıklık sistemi üzerindeki yoğun etkisi şekerin dengelenmesine de yardımcı olmaktadır. Ayrıca açlık kan şekerini düşürür ve diyabet hastalarında kimi zaman yaşanan tatlı krizlerini önler.

Obezite ve ilişkili hastalıklarla savaşır

Kumkatta bulunan bitkisel bileşikler, kalp hastalığı ve tip 2 diyabet de dahil olmak üzere obezite ve ilişkili hastalıklarla mücadelede yardımcı olabilir. Kilo vermeye yardım eder.

Kumkuat nasıl yenir? Kumkuatın meyvesi ekşimtırak, kabuğu ise tatlıdır. Bu nedenle en ideali kabuğuyla birlikte yemektir. Ancak bu şekilde yemeden önce iyice yıkanıp kâğıt havluyla kurutulmalı, ardından tatlı-ekşi tadının birbirine karışması için parmak arasında hafifçe yuvarlanmalıdır. Yerken ne kadar uzun çiğnenirse tadı o kadar güzelleşir. Eğer yemeden önce kabuğu yumuşatılmak istenirse yaklaşık 20 saniye kaynar suya daldırılıp çıkartılmalıdır. İstenirse soğuk suda durulanır ama bu şart değildir.

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16/12/2020 12:48