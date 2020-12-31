Diyetisyen Tünay Tuğcan, yeni bir yıla sağlığınızı bozmadan girmenin yolları açıkladı

Yeni yıl, hayata dair yeni hedefler koyulan, hepimize heyecan verici bir atmosfer sunmaktadır. İşte fırsat bu fırsat diyip hemen doğru yöne sapmak sizin elinizdedir. 2021 yılına sayılı saatler kala önce istediklerinizi keşfedin, öncelikler listenizi hazırlayın ve adımlarınızı atınız. Sadece hayal etmek ne istediğini bilmek bile şimdiden size umut vermiyor mu?

Düşünün yaş ilerledikçe zaman aleyhinize işliyor, işler tersine akıyor o zaman fazla vakit geçirmeden bu yılı nasıl geçirmek istiyorsanız programınızı yapın. Zamanın ilerlemesi demişken bir şeye açıklık getirmekte fayda var. Yaş ilerledikçe metabolizma yavaşlıyor derler, evet doğru ama iyi haber şu ki bu o kadar da abartılacak bir durum değildir. 30’lu yaşlardan sonra her 10 yılda % 2-4 daha metabolizma yavaşlamaktadır. Bu o kadar da yüksek bir rakam değildir. Ama menopoz, antropoz gibi durumlarda durumun daha da vahimleştiğini düşünürsek biraz daha yiyecek ve içeceklerimizi kontrol altında tutmak ve daha çok hareket etmelisiniz.

Yılbaşı gecesinde kimileri evde, kimileri dışarda yeni yıla girmeyi planlarken herkesin ortak olarak dikkat etmesi gereken, yeni yıla sağlıklı bir biçimde girmek. Yılbaşı gecesi tüketilen bol kalorili yiyecekler sağlığı tehdit edebilir. Özellikle kronik hastalığı olanların yılbaşı gecesi yiyip içtiklerine iki kat daha özen göstermeleri gerekiyor.

Yeni bir yıla sağlığınızı bozmadan girmenin yolları;

1. Zayıflama programındaysanız, bir iki günden bir şey olmaz, istediğimi yiyebilirim diye düşünmeyiniz. Her zaman ki gibi, özellikle yemek porsiyonlarınıza dikkat ediniz.

2. Yılbaşında akşam fazlasıyla kalori alacağım diye düşünüp; kahvaltı, öğle ve ara öğünlerinizi atlamak, akşam yılbaşı öğününüzden daha fazla kalori alacağınız anlamına gelmektedir. Özellikle hafif bir kahvaltı ile güne başlayıp, akşama kadar en az 2 litre su içiniz.

3. Kahvaltıda; yarım yağlı süt, yulaf ve toz tarçın ile hazırlanmış bir kahvaltı ya da 1-2 ince dilim tam tahıllı ekmek ile az yağlı 1-2 ince dilim peynir ile tost tercih edebilirsiniz. Bol maydanoz, domates, salatalık gibi bol söğüş sebzeleri de tüketiniz.

4. Yılbaşı akşamı; sofraların vazgeçilmezi et yemekleri oluyor. Bu yüzden öğlen zeytinyağlı sebze yemekleri veya 1 küçük kase sebze çorbası, 1 ince dilim tam tahıllı ekmek, yağsız salata ve 2 kaşık yoğurt öğle alternatifiniz olabilir.

5. Yılbaşı akşamı, sebze grubundan; brokoli, karnabahar, brüksel lahanası gibi haşlanmış sebzeler, bol yeşillikli salata çeşitleri, sebzelerden oluşan çeşitli mezeler mutlaka sofranızda bulunmalıdır.

6. Pişirme yöntemlerinizi değiştirerek de daha az kalori almanız mümkündür. Kızartma, kavurma yerine fırında ya da ızgara tercih ediniz. Salatalarınıza yağ ve sos eklemeyin ve sofralarınızda kalorisini sorun etmeden yiyebileceğiniz; ızgara sebzeler, sossuz salatalar, light yoğurt ile hazırlanmış sebzeli mezeler bulundurunuz ve etin görünür yağlarını ayırınız.

7. Özellikle yeni yılda dışarıda yemek yiyecekseniz; çorba ya da pilavdan birini tercih ediniz. İkinci bir alternatif olarak ise; pide veya 3 kaşık pilav şeklinde kendinize miktar koyabilirsiniz. Özellikle kremasız bir çorba seçiniz. Hiç ekmek tüketmeden tüm servisleri bitirmek yerine, porsiyonlarınızı küçültüp yanında 1-2 ince dilim ekmek de tüketebilirsiniz. Beyaz ekmek yerine; tam buğday, çavdar veya tam buğday gibi tam tahıllı ekmekleri tercih ediniz. Evde ise; yemekleri daha az yağ ile hazırlayınız. Mezeleri, sossuz ve daha az yağlı kullanabileceğiniz malzemelerden oluşturunuz. Lezzetinden hiçbir şey kaybetmeyeceğini göreceksiniz.

8. Ara öğünleri atlamak, akşam porsiyon kontrolü yapmanızı zorlaştırır. Ara öğünlerde meyve ve yanında süt / yoğurt / kefir /ayran gibi süt grubundan herhangi birisini tercih edebilirsiniz. Portakal, mandalina, kivi, greyfurt özellikle kış mevsiminde tercih edebileceğiniz meyvelerdendir. Bu arada 2 fincan yeşil çay içebilirsiniz. Örneğin; bir kutu probiyotikli yoğurt, içerisine 1 kaşık yulaf ezmesi ve yanında 2 ince dilim portakal veya kivi ile ikindi ara öğünü yapabilirsiniz ve bu sayede akşam yemeğine açlık hissi ile başlamazsınız. Ara öğün yapmazsanız, kan şekerinizi kontrol altına alamayıp düşüş yaşanacağından dolayı akşam öğününüzde daha fazla miktarda yemek tüketmiş olacaksınız.

9. Gün boyu çayınıza ve sularınıza 1-2 karanfil ekleyebilirsiniz. Meyvelerinize ise tarçın serpiniz. Karanfil ve tarçın kan şekerini dengeler, açlık hissini azaltır.

10. Yılbaşında diğer önemli bir konu ise; alkol tüketimidir. Özellikle yemekten önce alkol tercih etmeyiniz. Rakı, votka gibi yüksek kalorili içkiler yerine kırmızı şarap tercih edebilirsiniz. 2 kadehden daha fazla alkol tüketmeyiniz. 1 g alkol vücuttan 7-10 ml su atılmasına neden olur. Alkolün yanında mutlaka su içmeyi unutmayınız.

11. Yılbaşında tatlısız olmaz diyorsanız; şerbetli, jöleli tatlılar yerine; meyve tatlıları ya da sütlü tatlılar tercih ediniz.

12. Yeni yıl akşamının ertesi günü en az 60-80 dakika yürüyüş yapınız ve günlük su tüketiminizi 3 litreye kadar artırınız.

Sağlıklı kişiler yukarıdaki beslenme önerilerini uygulayarak bu günü, hem sağlıklı beslenerek hem de daha az kalori alarak geçirebilirler. Hayatımızın her anında sağlıklı yaşamaya özen göstereceğiniz gibi, yılbaşı akşamı ve ertesi günde de çok küçük sağlıklı beslenme önerilerini dikkate almamız gerekmektedir.

Sağlıkla, mutlulukla, barış ve huzurla dolu yeni bir yıl dileklerimle...

Dyt. Tünay Tuğcan

Beslenme ve Diyet Uzmanı

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31/12/2020 09:46