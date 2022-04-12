Diyetisyenler Birliği'nde Hidayet Ağören dönemi
12/04/2022
Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği’nin yeni yönetimi belirlendi. Başkanlığa Hidayet Ağören getirildi.
Verilen bilgiye göre, 9 Nisan’da gerçekleştirilen 11’inci genel kurulda Birliğin yönetim, denetleme ve disiplin kurulları belirlendi.
Diyetisyenler Birliği’nin yeni yönetim kurulu üyeleri şöyle:
“Dr. Dyt. Hidayet Ağören (Başkan), Doç. Dr. Seray Kabaran (Genel Sekreter), Dyt. Fatma Barbaros (Mali Koordinatör), Yrd. Doç. Dr. Gözde Okburan, Yrd. Doç. Dr. Fatma Hülyam Eren, Uz. Dyt. Burcu Barbaros, Uz. Dyt. Sılay Dal (Yedek Üye), Uz. Dyt. Eliz Arter ( Yedek Üye), Uz. Dyt. Tuğçe Cumaoğlu ( Yedek Üye).”
ÖNCELİKLİ HEDEF TOPLUM SAĞLIĞININ KORUNMASINA KATKI SAĞLAMA
Yeni yönetimin açıklamasında, öncelikli hedefin toplum sağlığının korunmasına katkı sağlama olduğunu ifade edildi. Birliğe üye meslektaşların haklarını koruma, mesleki gelişimlerine katkı sağlama hedefine de dikkat çekildi.